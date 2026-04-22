Pärchen-Challenge für Deichmann: Mit dem Fahrrad um Europa

SID 22.04.2026 • 10:30 Uhr Jonas Deichmann startet das nächste einzigartige Projekt. Diesmal ist der gebürtige Stuttgarter allerdings nicht allein.

Erst allein per Triathlon um die Welt, dann im Solo per Duathlon durch die USA – doch das nächste einzigartige Projekt wird für Jonas Deichmann zur Pärchen-Challenge: Gemeinsam mit Freundin Josefine Rutkowski umrundet der 38-Jährige Europa per Fahrrad. „Abenteuer war schon immer meine DNA – und ich freue mich auf vier intensive Monate im Zelt“, sagte Deichmann. Es gehe mit dem Gravelbike über „eine bewusst gewählte Route über kleine Straßen und Wege durch das Hinterland“.

Nach dem Start in München am Samstag führt die Strecke über 24.000 Kilometer und 250.000 Höhenmeter einmal im Uhrzeigersinn um den gesamten Kontinent, nach 135 Tagen soll das Ziel erreicht sein. „Ich habe großen Respekt vor dieser Herausforderung und freue mich besonders auf die Vielfalt von 27 Ländern mit unterschiedlichen Kulturen, Sprachen, kulinarischen Eindrücken und Landschaften“, sagte Rutkowski.

Deichmann will täglich rund 180 Kilometern fahren

Täglich sind Abschnitte von rund 180 Kilometern geplant, Russland und die Ukraine werden wegen des Krieges umfahren. Dabei ist das Duo ohne Begleitteam unterwegs und transportiert die gesamte Ausrüstung selbst auf den Fahrrädern. Anders als bei früheren Projekten stehen diesmal allerdings keine Zeiten oder Rekorde im Fokus. Schließlich sei der Aspekt des klassischen Abenteuers bei seinem Weltrekord im Vorjahr mit 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen „etwas zu kurz gekommen“, sagte Deichmann.