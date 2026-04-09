Rad-Ikone Merckx erneut im Krankenhaus

SID 09.04.2026 • 12:59 Uhr Eddy Merckx plagen erneut gesundheitliche Probleme. Aufgrund seiner lädierten Hüfte muss sich die Rad-Ikone abermals im Krankenhaus behandeln lassen.

Die belgische Radsport-Ikone Eddy Merckx plagen neuerliche gesundheitliche Probleme. Wie die belgische Tageszeitung Het Laatste Nieuws am Donnerstag berichtete, befindet sich der 80-Jährige seit einer Woche wegen einer Hüftinfektion im Krankenhaus.

„Da ich starke Schmerzen hatte, wurde ich letzten Montag ins Krankenhaus eingeliefert“, sagte Merckx der flämischen Zeitung. Die Ärzte könnten die Ursache der Infektion nicht finden, „und da die Antibiotika kaum wirken, planen sie, mich nächsten Montag erneut zu operieren“. Er habe, ergänzte Merckx, „die Nase voll“.

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Die gesundheitlichen Probleme reichen bis in den Dezember 2024 zurück. Damals war der „Kannibale“ bei einer Radtour gestürzt, dabei brach er sich die Hüfte. Nach dem Einsetzen einer Prothese traten Komplikationen auf. Seit dem Unfall wurde er sechsmal operiert.