Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Radsport
Radsport
NEWS
KALENDER
Radsport>

Rad-Ikone Merckx erneut im Krankenhaus

Rad-Ikone erneut im Krankenhaus

Eddy Merckx plagen erneut gesundheitliche Probleme. Aufgrund seiner lädierten Hüfte muss sich die Rad-Ikone abermals im Krankenhaus behandeln lassen.
Die Tour de France ist das wohl prestigeträchtigste Radrennen der Welt: Hier sind die erfolgreichsten Tour de France-Fahrer aller Zeiten, gemessen an Gesamtsiegen.
SID
Eddy Merckx plagen erneut gesundheitliche Probleme. Aufgrund seiner lädierten Hüfte muss sich die Rad-Ikone abermals im Krankenhaus behandeln lassen.

Die belgische Radsport-Ikone Eddy Merckx plagen neuerliche gesundheitliche Probleme. Wie die belgische Tageszeitung Het Laatste Nieuws am Donnerstag berichtete, befindet sich der 80-Jährige seit einer Woche wegen einer Hüftinfektion im Krankenhaus.

„Da ich starke Schmerzen hatte, wurde ich letzten Montag ins Krankenhaus eingeliefert“, sagte Merckx der flämischen Zeitung. Die Ärzte könnten die Ursache der Infektion nicht finden, „und da die Antibiotika kaum wirken, planen sie, mich nächsten Montag erneut zu operieren“. Er habe, ergänzte Merckx, „die Nase voll“.

Radsport: Merckx gewann die Tour de France fünfmal

Die gesundheitlichen Probleme reichen bis in den Dezember 2024 zurück. Damals war der „Kannibale“ bei einer Radtour gestürzt, dabei brach er sich die Hüfte. Nach dem Einsetzen einer Prothese traten Komplikationen auf. Seit dem Unfall wurde er sechsmal operiert.

Merckx gewann je fünfmal die Tour de France und den Giro d’Italia, dazu einmal die Spanien-Rundfahrt. Bei jedem der fünf Monumente siegte er mindestens zweimal, Merckx war dreimal Straßen-Weltmeister. Seine 525 Tagessiege sind unerreicht im Profi-Radsport.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite