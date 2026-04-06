Misstöne um Radsport-Star

SID 06.04.2026 • 23:01 Uhr Remco Evenepoel von Red Bull-Bora-hansgrohe tritt nicht beim Klassiker Paris-Roubaix an, obwohl er nicht abgeneigt war. Sein Team pfeift ihn allerdings zurück.

Der zweifache Radsport-Olympiasieger Remco Evenepoel tritt am Sonntag nicht beim Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix an . Der Belgier vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe wird sich stattdessen wie geplant auf seinen Start bei Lüttich–Bastogne–Lüttich am 27. April konzentrieren.

„Remco wird sich wie geplant auf die Ardennen konzentrieren“, sagte ein Teamsprecher dem belgischen Fernsehsender Sporza: „Nach seinem beeindruckenden Debüt bei der Flandern-Rundfahrt ist Paris–Roubaix ein Ziel, das wir in den kommenden Jahren gemeinsam in Betracht ziehen können. Aber im Moment halten wir an unserem Plan fest.“

Evenepoel: „Andere haben die Tür geschlossen“

Evenepoel hatte nach seinem dritten Platz bei der Flandern-Rundfahrt am Wochenende einen möglichen Start bei Paris–Roubaix angedeutet. Red Bull gab jedoch am Montag bekannt, dass er an seinen ursprünglichen Plänen festhält und bei Lüttich–Bastogne–Lüttich einen dritten Sieg nach 2022 und 2023 anvisiert.