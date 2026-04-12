Radsport: Paris-Roubaix heute live im Free-TV, Livestream & Ticker - Pogacar heiß auf "Hölle des Nordens"

Showdown in der „Hölle des Nordens“! Der berüchtigte Kopfstein-Klassiker Paris-Roubaix steht ganz im Zeichen des Duells der Rad-Topstars Tadej Pogacar und Mathieu van der Poel. Pogacar will dabei Geschichte schreiben.
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Pogacar heiß auf „Hölle des Nordens“
Denn der Triumph beim prestigeträchtigen Eintagesrennen fehlt dem 27-Jährigen noch in seiner Sammlung. Nach seinen Siegen bei Mailand-Sanremo und der Flandern-Rundfahrt könnte Pogacar das Triple schaffen, welches noch keinem Fahrer innerhalb einer Saison gelungen ist. Los geht es ab 10.50 Uhr (im SPORT1-LIVETICKER), der Sieger sollte gegen 16.45 Uhr das legendäre Oval erreichen.
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Als erst dritter Fahrer könnte Pogacar alle fünf Monumente, die wichtigsten Eintagesrennen im Radsport, gewinnen. Damit würde Pogacar mit Rad-Ikone Eddy Merckx gleichziehen.
„Hölle des Nordens“: Heißes Duell zwischen Pogacar und van der Poel?
Die „Königin der Klassiker“ ist allerdings Pogacars schwerste verbliebene Prüfung. 258,3 km Strecke, 54,8 km anspruchsvollstes Kopfsteinpflaster und in van der Poel ein Rivale, der schwer zu knacken sein wird.
Bei der Flandern-Rundfahrt am vergangenen Wochenende konnte der Ex-Weltmeister Pogacar an den giftigen Hügeln irgendwann nicht mehr folgen, doch die Hetzjagd nach Roubaix ist brettflach. Die Schwierigkeit ergibt sich fast ausschließlich aus den teils katastrophalen Straßenverhältnissen, womit der kräftigere Cross-Weltmeister van der Poel bestens umgehen kann.
Im vergangenen Jahr duellierten sich die beiden Rad-Stars im direkten Duell, dann stürzte Pogacar und van der Poel sicherte sich im Solo seinen dritten Erfolg in Folge. Nach seinem Flandern-Triumph stapelte der Herausforderer deswegen auch tief. Er wolle das Rennen in erster Linie „genießen“, sagte Pogacar, und auch: „Selbst wenn du den besten Tag und die besten Beine hast, muss alles passen.“