Radsport: Vollering gewinnt in Lüttich

SID 26.04.2026 • 17:54 Uhr Die ehemalige Tour-Siegerin setzt am schwierigsten Anstieg die entscheidende Attacke und schreibt Geschichte.

Die Niederländerin Demi Vollering ist zur Rekordsiegerin bei Lüttich-Bastogne-Lüttich aufgestiegen. Die frühere Tour-de-France-Gewinnerin setzte sich bei der zehnten Ausgabe des Frauenrennens in Belgien nach einer erfolgreichen Attacke als Solistin durch und feierte ihren dritten Erfolg beim Ardennen-Finale.

Vollering, die schon 2021 und 2023 in Lüttich gewann, lag nach 156 Kilometern von Bastogne nach Lüttich im Ziel 1:29 Minuten vor ihrer Landsfrau Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), die wie im Vorjahr Zweite wurde. Die polnische Ex-Tour-Siegerin Kasia Niewiadoma vom deutschen Team Canyon//SRAM zondacrypto komplettierte zeitgleich mit Pieterse das Podium.

Im letzten Jahr hatte sich die 29-jährige Vollering (FDJ United-Suez) noch im Sprint um den Sieg mit Platz drei zufriedengeben müssen. Nach den Erfolgen beim Omloop Nieuwsblad, der Flandern-Rundfahrt und dem Flèche Wallone am Mittwoch ist es ihr vierter Sieg bei einem Eintagesrennen in diesem Jahr.

Beste Deutsche wurde Antonia Niedermaier vom Canyon-Team auf Rang 20 (+2:52). Paris-Roubaix-Siegerin Franziska Koch war nicht am Start. Erstmals fuhren die Frauen denselben Streckenabschnitt wie die Männer wenige Stunden zuvor.