Die Niederländerin Demi Vollering ist zur Rekordsiegerin bei Lüttich-Bastogne-Lüttich aufgestiegen. Die frühere Tour-de-France-Gewinnerin setzte sich bei der zehnten Ausgabe des Frauenrennens in Belgien nach einer erfolgreichen Attacke als Solistin durch und feierte ihren dritten Erfolg beim Ardennen-Finale.
Radsport: Vollering gewinnt in Lüttich
Vollering, die schon 2021 und 2023 in Lüttich gewann, lag nach 156 Kilometern von Bastogne nach Lüttich im Ziel 1:29 Minuten vor ihrer Landsfrau Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), die wie im Vorjahr Zweite wurde. Die polnische Ex-Tour-Siegerin Kasia Niewiadoma vom deutschen Team Canyon//SRAM zondacrypto komplettierte zeitgleich mit Pieterse das Podium.
Im letzten Jahr hatte sich die 29-jährige Vollering (FDJ United-Suez) noch im Sprint um den Sieg mit Platz drei zufriedengeben müssen. Nach den Erfolgen beim Omloop Nieuwsblad, der Flandern-Rundfahrt und dem Flèche Wallone am Mittwoch ist es ihr vierter Sieg bei einem Eintagesrennen in diesem Jahr.
Beste Deutsche wurde Antonia Niedermaier vom Canyon-Team auf Rang 20 (+2:52). Paris-Roubaix-Siegerin Franziska Koch war nicht am Start. Erstmals fuhren die Frauen denselben Streckenabschnitt wie die Männer wenige Stunden zuvor.
Vollering setzte sich rund 35 Kilometer vor dem Ziel am schwierigsten Anstieg, der 1,6 Kilometer langen und durchschnittlich 9,4 Prozent steilen Côte de la Redoute, von der Konkurrenz ab. Auch die Französin Pauline Ferrand-Prévot, Gewinnerin der Frankreich-Rundfahrt im vergangenen Jahr, konnte nicht folgen. Urska Zigart, die Verlobte von Tadej Pogacar, der zuvor zum vierten Mal in Lüttich triumphiert hatte, musste ebenfalls abreißen lassen.