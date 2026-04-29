Romandie: Lipowitz verpasst Etappensieg knapp

SID 29.04.2026 • 18:39 Uhr Der Dritte der Tour de France belegt im Zielsprint einer Ausreißergruppe den zweiten Platz, der Ulmer muss sich nur Tadej Pogacar geschlagen geben.

Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz hat auf der ersten Etappe der Tour de Romandie einen Tageserfolg nur knapp verpasst. Der Dritte der Tour de France belegte im Zielsprint einer Ausreißergruppe den zweiten Platz, der Ulmer musste sich nur dem Weltmeister und Topfavoriten Tadej Pogacar aus Slowenien geschlagen geben.

Pogacar (UAE Emirates-XRG), der erstmals bei der Tour de Romandie am Start ist, übernahm damit auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden, er war beim Prolog am Dienstag Sechster geworden. Lipowitz (Red Bull Bora-hansgrohe) ist in der Gesamtwertung Pogacars erster Verfolger, der 25-Jährige hat sieben Sekunden Rückstand auf den Topstar. Dahinter folgen der Franzose Lenny Martinez (16 Sekunden zurück) und Jörgen Nordhagen (Norwegen/+23).

Für Pogacar war es drei Tage nach seinem Triumph beim Eintagesrennen Lüttich-Bastogne-Lüttich der nächste Erfolg. Der Slowene setzte eine Attacke beim einzigen großen Anstieg des Tages, nur Martinez (Bahrain Victorious) konnte folgen. Doch Lipowitz und der Kolumbianer Jefferson Cepeda kämpften sich etwa zwei Kilometer vor dem Gipfel wieder heran.

In der Folge fiel Cepeda zurück, dafür rückte Nordhagen (Visma-Lease a Bike) in die Spitzengruppe. Beim Schlussspurt dieses Quartetts hatte Pogacar die stärksten Beine.