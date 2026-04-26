Emotionaler Moment um Pogacar

SID 26.04.2026 • 16:08 Uhr Radsport-Dominator Tadej Pogacar siegt in Lüttich. Bei der Zieleinfahrt wird es emotional.

Radsport-Dominator Tadej Pogacar ist in einem spektakulären Duell mit dem aufmüpfigen „Wunderkind“ Paul Seixas zum nächsten Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich gestürmt.

Zum Abschluss der Frühjahrsklassiker fuhr der Weltmeister aus Slowenien als Solist zu seinem dritten Erfolg nacheinander und dem vierten insgesamt beim seit 1892 ausgetragenen Etappenrennen, seinen 19 Jahre alten Herausforderer Seixas knackte Pogacar erst am letzten Anstieg.

Nach 259,5 Kilometern und elf klassifizierten Anstiegen durch die Ardennen lag Tour-Sieger Pogacar (UAE Emirates-XRG) letztlich 45 Sekunden vor dem Franzosen Seixas (Decathlon – CMA CGM).

Den Sieg widmete Pogacar seinem ehemaligen Teamkollegen Cristian Munoz, der am Freitag nach einem Unfall verstorben war. Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) wurde frühzeitig abgehängt, sicherte sich aber immerhin noch Rang drei (1:42 Minuten zurück).

„Ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Ich könnte nicht stolzer auf das Team sein“, sagte Pogacar. Seixas habe „stark mitgezogen. Ich war in meinem Kopf schon auf einen Sprint vorbereitet. Zum Glück ist er zurückgefallen.“

Auf seinem Weg zu seinem 112. Profisieg attackierte Pogacar wie in den vergangenen beiden Jahren auf der 1,6 Kilometer langen und durchschnittlich 9,4 Prozent steilen Côte de la Redoute, dem berühmtesten Anstieg des vierten Monuments des Jahres. Nur Seixas, Sieger des Juniorenrennens 2024, konnte folgen. Am letzten Anstieg musste der Jungstar aus Lyon rund 13 Kilometer vor dem Ziel aber abreißen lassen.

Nur noch die belgische Ikone Eddy Merckx liegt mit fünf Siegen bei „La Doyenne“ vor Pogacar, der mit dem Spanier Alejandro Valverde und Moreno Argentin aus Italien gleichzog. Mit seinem insgesamt 13. Erfolg bei den fünf Monumenten verkürzte Pogacar seinen Rückstand auf Merckx (19) weiter.

Nur Paris-Roubaix fehlt dem 27-Jährigen noch in seiner Sammlung, vor zwei Wochen hatte sich Pogacar dem Belgier Wout van Aert geschlagen geben müssen.

Zum Ende der Ardennen-Trilogie trafen Pogacar, Amstel-Gold-Race-Sieger Evenepoel und Flèche-Wallone-Gewinner Seixas erstmals in einem Rennen aufeinander. Die Siege teilen sich die drei Überflieger gerecht auf. Die ersten beiden Rennen hatte Pogacar nach Platz zwei in Roubaix ausgelassen. Der deutsche Meister Georg Zimmermann (Lotte Intermarché/+3:34) wurde 26.

Das Rennen begann mit einem Aufreger. Kurz nach dem Start teilte ein Sturz das Hauptfeld, eine 52 Fahrer umfassende Gruppe um Evenepoel fuhr davon. Pogacar und Seixas blieben im Peloton zurück.

An der Spitze drückte Evenepoel-Helfer Nico Denz auf das Tempo, zeitweise betrug der Vorsprung rund 3:30 Minuten. 95 Kilometer vor dem Ziel schloss das Hauptfeld wieder auf. Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock war nach einem Defekt bereits abgehängt.