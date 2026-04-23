Tour of the Alps: Jasch feiert Überraschungserfolg

SID 23.04.2026 • 18:31 Uhr Der frühere Eisschnellläufer Lennart Jasch hat bei der Tour of the Alps überraschend als Solist triumphiert.

Der ehemalige deutsche Eisschnellläufer Lennart Jasch hat bei der Tour of the Alps für Furore gesorgt und überraschend den ersten Profisieg seiner Radsport-Laufbahn gefeiert.

Der 25-Jährige, der für die Nachwuchsmannschaft des Teams Tudor Pro Cycling fährt und in Italien den Profikader unterstützt, gewann am Donnerstag die 167,8 km lange und anspruchsvolle Bergetappe nach Trient. Jasch hatte sich 25 km vor dem Ziel von einer Fluchtgruppe gelöst und siegte als Solist.

„Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich bin total überwältigt“, sagte Jasch im Ziel. Jasch ist bei dem Etappenrennen eigentlich als Helfer des australischen Vorjahressiegers Michael Storer vorgesehen.

„Es war einfach ein verrückter Tag“

„Ich kann es einfach nicht glauben. Es war ein unglaublicher Tag. Ich hatte unglaubliche Beine und habe von Anfang an an mich geglaubt. Ich habe alles gegeben, es war einfach ein verrückter Tag“, sagte Jasch.

Die Tour of the Alps dient vielen Fahrern als Vorbereitung auf den Giro d’Italia (ab 8. Mai). Am Start stehen unter anderem der frühere Tour-Sieger Egan Bernal und Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock.