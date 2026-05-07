R"Großes leisten": Wunderkind glaubt an Tour-Sternstunden

SID 07.05.2026 • 05:54 Uhr Paul Seixas steht vor seinem Debüt bei der Tour de France. Kann das Ausnahmetalent aus Frankreich Tadej Pogacar schon in diesem Jahr ärgern?

Große Ambitionen, aber kein großer Druck: Das französische Toptalent Paul Seixas blickt voller Vorfreude auf seine mit Spannung erwartete Premiere bei der Tour de France im Juli. „Ich habe mir kein konkretes Ziel gesetzt, außer wirklich mein Bestes zu geben“, sagte Seixas bei einer Medienrunde: „Es gibt keine Gewissheit. Aber ich glaube, dass ich die Fähigkeit habe, Großes zu leisten.“

Am Montag hatte der erst 19 Jahre alte Hoffnungsträger seine erstmalige Teilnahme an der Frankreich-Rundfahrt bestätigt und damit wochenlange Spekulationen beendet. „Wir haben schon vor langer Zeit darüber nachgedacht. Ich habe gesehen, dass ich Fortschritte gemacht habe. Aber die Priorität lag wirklich darauf, zu sehen, wie sich meine Regenerationsfähigkeit entwickelt“, sagte Seixas.

Nun also fühlen sich der Youngster und sein Team Decathlon-CMA CGM bereit, auch wenn es die erste dreiwöchige Landesrundfahrt für Seixas ist. „In der ersten Woche werde ich noch eine Anstrengung leisten, die ich kenne. Danach werden wir in eine Art Entdeckungsphase übergehen. Wir werden also sehen, wie es läuft“, sagte er.

Radsport: Seixas hat Frankreich in Ekstase versetzt

Seixas hatte zuletzt trotz seines jungen Alters für Furore in der Weltspitze gesorgt und Frankreich in Ekstase versetzt. Nach beeindruckenden Siegen bei der Baskenland-Rundfahrt sowie beim Flèche Wallonne in Belgien musste sich der Shootingstar zuletzt beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich nur dem Dominator Pogacar geschlagen geben.

Bei der Tour will er nun ebenfalls in der Gesamtwertung angreifen. Der Plan sei, „die bestmögliche Gesamtplatzierung zu erreichen“, sagte Seixas: „Es wird also die Strategie geben, auf den ersten Etappen keine Zeit zu verlieren.“

Seit 41 Jahren, seit dem Sieg von Bernard Hinault 1985, warten die radsportbegeisterten Franzosen auf einen Sieger aus dem eigenen Land. Trotzdem glaubt Seixas, mit den Hoffnungen der Nation und der Aufmerksamkeit umgehen zu können.