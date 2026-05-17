Neuseeländer Pithie gewinnt 108. Rund um Köln

SID 17.05.2026 • 18:57 Uhr Beim Sieg von Laurence Pithie wird der deutsche Youngster Tobias Müller starker Vierter.

Der neuseeländische Radprofi Laurence Pithie vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe hat die 108. Auflage des Radsport-Klassikers Rund um Köln gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich nach schweren 191 km vor dem zeitgleichen Briten Fred Wright (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) durch.