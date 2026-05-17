Neuseeländer Pithie gewinnt 108. Rund um Köln

Der neuseeländische Radprofi Laurence Pithie vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe hat die 108. Auflage des Radsport-Klassikers Rund um Köln gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich nach schweren 191 km vor dem zeitgleichen Briten Fred Wright (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) durch.
Neuseeländer gewinnt Radsport-Klassiker
Beim Sieg von Laurence Pithie wird der deutsche Youngster Tobias Müller starker Vierter.
Laurence Pithie jubelt in Köln
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Starker Vierter wurde der deutsche Youngster Tobias Müller (Hagen/Unibet Rose Rockets), Lokalmatador Nils Politt (Köln/UAE Emirates-XRG) kam auf Platz 54. Politt war 2022 der bislang letzte deutsche Sieger des erstmals 1910 ausgetragenen Traditionsrennens durch das Bergische Land rund um die Domstadt.