Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Radsport
Radsport
NEWS
KALENDER
Radsport>

Neuseeländer Pithie gewinnt 108. Rund um Köln

Neuseeländer gewinnt Radsport-Klassiker

Beim Sieg von Laurence Pithie wird der deutsche Youngster Tobias Müller starker Vierter.
Laurence Pithie jubelt in Köln
Laurence Pithie jubelt in Köln
© picture-alliance/dpa/SID/Thomas Banneyer
SID
Beim Sieg von Laurence Pithie wird der deutsche Youngster Tobias Müller starker Vierter.

Der neuseeländische Radprofi Laurence Pithie vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe hat die 108. Auflage des Radsport-Klassikers Rund um Köln gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich nach schweren 191 km vor dem zeitgleichen Briten Fred Wright (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) durch.

Starker Vierter wurde der deutsche Youngster Tobias Müller (Hagen/Unibet Rose Rockets), Lokalmatador Nils Politt (Köln/UAE Emirates-XRG) kam auf Platz 54. Politt war 2022 der bislang letzte deutsche Sieger des erstmals 1910 ausgetragenen Traditionsrennens durch das Bergische Land rund um die Domstadt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite