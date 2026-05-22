Niermann: Doping nicht Ursache für Leistungssprung im Radsport

SID 22.05.2026 • 06:33 Uhr Verbesserung bei Material, Ernährung und Trainingsmethodik sorgen nach Einschätzung des Visma-Sportdirektors für heutige Topleistungen.

Der frühere Radprofi Grischa Niermann hält die Leistungen der aktuellen Topfahrer um seinen Schützling Jonas Vingegaard und Topstar Tadej Pogacar auch ohne Doping für nachvollziehbar. Der Sportdirektor von Vingegaards Team Visma-Lease a Bike sieht die stetige Weiterentwicklung des Sports vielmehr als ursächlich an.

„Man kann mit Sicherheit nicht alles aufdecken und sicher nicht die Hand ins Feuer legen, dass alle Radsportler sauber sind. Die Entwicklung der Leistung hat aber einfach mit dem Laufe der Zeit zu tun“, sagte der 50-Jährige dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: „Das Material verbessert sich extrem, die Ernährung, die Trainingsmethodik. Deswegen fahren die Fahrer jetzt auch schneller als zu Doping-Hochzeiten.“

Dass der Radsport seit eben jenen Hochzeiten kritisch beäugt wird, „damit müssen wir leben. Wir wissen, wo der Radsport herkommt“, sagte Niermann. Er sage „nicht blauäugig: Es gibt kein Doping mehr im Radsport.“ Er glaube aber, „dass das Kontrollsystem mittlerweile sehr gut ist“.