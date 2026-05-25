Rad-Star Jonas Vingegaard reagiert auf Wechselgerüchte

Niklas Sagner 25.05.2026 • 19:29 Uhr Jonas Vingegaard ist kurz davor, den Giro d’Italia zu gewinnen. Während des zweiten Ruhetags bei der Italien-Rundfahrt äußert er sich über ein mögliches Karriereende und reagiert auf Wechselgerüchte.

Jonas Vingegaard führt die Gesamtwertung beim diesjährigen Giro d’Italia an. Eine Woche vor der Zieleinfahrt in Rom hat der 29-Jährige mehr als zwei Minuten Vorsprung auf die Konkurrenz. Auch die anhaltenden Wechselgerüchte bringen den Dänen anscheinend nicht aus der Ruhe.

Nun äußerte sich Vingegaard, der für Team Visma-Lease a Bike fährt, auch zu eben diesen Gerüchten: „Ich kann mir nicht vorstellen, das Team zu wechseln, also sehe ich mich meine Karriere in diesem Team beenden.“

Seit das dänische Software- und KI-Unternehmen Netcompany beim bisherigen Team Ineos Grenadiers eingestiegen ist, wird das britische Team mit großen Namen in Verbindung gebracht – neben Supertalent Paul Seixas eben auch mit dem erfahreneren Vingegaard. Doch der Däne hat diesem Wechsel vorerst einen Riegel vorgeschoben.

Karriereende in Sicht?

Sechs Etappen vor Schluss ist Vingegaard der Triumph bei der Italien-Rundfahrt kaum noch zu nehmen. So langsam erreicht der Däne das fortgeschrittene Alter im Radsport und muss sich zumindest mal Gedanken über sein Karriereende machen. „Dieses Jahr ist mein achtes Jahr als Profi. Ich kann mir nicht vorstellen, bis ich 35 bin, zu fahren. Ich bin kurz davor, 30 zu werden, das ist also eigentlich nicht mehr so viele Jahre hin“, erklärt Vingegaard.