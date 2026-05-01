Radsport: Karriereende fix! Deutscher Star-Sprinter legt sich fest

Curdt Blumenthal 01.05.2026 • 21:24 Uhr John Degenkolb nimmt auch mit 37 Jahren noch als aktiver Radprofi an der WorldTour teil. Zugleich gibt er bekannt, wann Schluss ist.

John Degenkolb wird seine Karriere im Jahr 2027 beenden. Das gab der Radprofi vom Team Picnic PostNL am Freitag im Rahmen des Klassikers Eschborn-Frankfurt bekannt.

„Ab heute ist definitiv sicher, dass 2027 mein letztes Jahr in der WorldTour sein wird. Ich freu mich drauf und werde ab jetzt auch Tage wie heute noch mehr genießen“, schrieb der 37-Jährige auf Instagram.

Vertrag um ein Jahr verlängert

Bisher war nicht bekannt, wann der Deutsche seine Karriere beenden wird. Der Vertrag bei seinem niederländischen Team wäre am Ende der laufenden Saison ausgelaufen. Nun ist klar: Degenkolb verlängert seinen Vertrag und erhält eine weitere Saison als Radprofi.

Schon vor dem Start von Eschborn-Frankfurt hatte Degenkolb auf SPORT1-Nachfrage betont, wie sehr er den Radsport auch im hohen Profi-Alter noch genießt.

„Das ist wirklich etwas Besonderes. Ich finde es toll, dass ich es einfach nach so vielen Jahren immer noch so genießen kann und einfach meinen Traum leben kann als Radprofi“, sagte er.

Degenkolb will noch mal zur Tour

Seine Karriere krönen möchte Degenkolb mit weiteren Starts beim prestigeträchtigsten Radrennen der Welt. „Mein großes Ziel ist es, dieses Jahr noch mal bei der Tour de France dabei zu sein. Das ist auf jeden Fall ganz groß auf der Bucketlist für diesen Sommer“, sagte der Sprintspezialist auf SPORT1-Nachfrage.

Degenkolb ist bereits seit 2006 im Profi-Radsport aktiv und gewann zahlreiche Etappen bei der Vuelta Espana und dem Giro d’Italia.