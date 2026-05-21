Radsport: Strecke der Deutschland Tour steht

SID 21.05.2026 • 12:14 Uhr Im August steigt die Deutschland Tour. Nun ist die Streckenführung bekannt.

Der genaue Etappenplan der Deutschland Tour der Radprofis steht. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, warten an den fünf Renntagen insgesamt 741 Kilometer auf die Teilnehmer. Die zweitklassige Rundfahrt beginnt am 19. August mit dem Prolog im hessischen Bad Orb, das Finale steigt vier Tage später in Heilbronn.

Aus Bad Orb führt die erste Etappe über 216 Kilometer nach Schwäbisch Hall, von dort geht es über 196 Kilometer nach Offenbach an der Queich. Das dritte Teilstück wird mit 169 Kilometern und 3000 Höhenmetern von Herxheim nach Bad Dürkheim zur Königsetappe, ehe auf den 156 Kilometern mit Start und Ziel in Heilbronn der Sieger ermittelt wird.

Spannende Deutschland Tour erwartet

In Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg verbindet die D-Tour drei Bundesländer, auch in Bayern wird kurz gefahren. Die Veranstalter setzen dabei auf ein abwechslungsreiches Profil im Stile einer Klassiker-Rundfahrt. „Ich gehe davon aus, dass die Rundfahrt bis zum letzten Tag offen bleibt – und genau darauf dürfen sich die Fans freuen“, sagte der Sportliche Leiter und Ex-Profi Fabian Wegmann.

Im vergangenen Jahr ging der Sieg an den Norweger Sören Wärenskjold (Uno-X Mobility) vor dem Ecuadorianer Jhonatan Narváez vom Pogacar-Rennstall UAE Emirates-XRG. Auch Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) war nach seinem dritten Platz bei der Tour de France beim wichtigsten deutschen Etappenrennen am Start. – Die Etappen im Überblick:

Prolog (19. August): Bad Orb (2,5 km)

1. Etappe (20. August): Bad Orb – Schwäbisch Hall (216,3 km)

2. Etappe (21. August): Schwäbisch Hall – Offenbach an der Queich (196,8 km)

3. Etappe (22. August): Herxheim – Bad Dürkheim (169,7 km)