Romandie: Godon schlägt Pogacar - Lipowitz weiter Zweiter

SID 01.05.2026 • 18:24 Uhr Florian Lipowitz schlägt sich weiter hervorragend bei der Tour de Romandie. Der Dritte der Tour de France 2025 beendet die dritte Etappe im Hauptfeld.

Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz kann sich bei der Tour de Romandie weiter gute Chancen auf eine Topplatzierung ausrechnen. Auf der 176,6 Kilometer langen dritten Etappe um die Ortschaft Orbe kam der Red Bull-Bora-Hansgrohe-Fahrer als 21. ins Ziel.

Den Etappensieg sicherte sich der französische Meister Dorian Godon (Ineos Grenadiers), der Lipowitz‘ Teamkollegen Finn Fisher-Black und Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick-Step) auf die Plätze zwei und drei verwies.

Dominator Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) musste sich nach zuvor zwei Sprintsiegen in Folge mit dem vierten Platz begnügen. Auswirkung auf die Gesamtwertung hatte die dritte Etappe kaum: Der Weltmeister behält das Gelbe Trikot und führt weiterhin 17 Sekunden vor Lipowitz, als Dritter liegt Lenny Martinez (Frankreich) 26 Sekunden hinter dem Slowenen.

Lipowitz weiter auf Platz zwei

Zwei Kilometer vor der Zieleinfahrt hatte sich Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) noch Hoffnungen auf eine Podestplatzierung machen können. Der Deutsche wurde jedoch gemeinsam mit Damiano Caruso (Bahrain Victorious) und Steff Cras (TotalEnergies) noch vom Peloton geschluckt und beendete das Rennen auf Rang 26.