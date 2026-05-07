Vuelta: Koch nur noch stellvertretend im Grünen Trikot

SID 07.05.2026 • 17:29 Uhr Die deutsche Hoffnungsträgerin verliert ihre Führung in der Sprintwertung - das Grüne Trikot trägt sie vorerst trotzdem weiter.

Radsport-Hoffnung Franziska Koch hat bei der Spanien-Rundfahrt die Führung in der Punktewertung verloren. Nach einem siebten Platz im Sprintfinale der fünften Etappe fiel sie hinter die Belgierin Lotte Kopecky zurück. Da Kopecky aber auch am Freitag im Roten Trikot der Gesamtführenden fahren wird, bleibt Koch als Stellvertreterin im Grünen Jersey.

Die amtierende Siegerin von Paris-Roubaix, die in der Anfangsphase der Rundfahrt auch in Rot gefahren war, kam auf der ansteigenden Zielgeraden zu spät in Position. Der Sieg ging nach 119,6 weitgehend flachen Kilometern von León nach Astorga an Mischa Bredewold aus den Niederlanden – ihre Teamkollegin bei SD Worx Protime Kopecky wurde Tageszweite. Rang drei holte sich Letizia Paternoster (Italien/Jayco AlUla). Im Etappenfinale hatte es zuvor heftig zu regnen begonnen, einige Fahrerinnen kamen zu Fall.