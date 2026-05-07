Radsport-Hoffnung Franziska Koch hat bei der Spanien-Rundfahrt die Führung in der Punktewertung verloren. Nach einem siebten Platz im Sprintfinale der fünften Etappe fiel sie hinter die Belgierin Lotte Kopecky zurück. Da Kopecky aber auch am Freitag im Roten Trikot der Gesamtführenden fahren wird, bleibt Koch als Stellvertreterin im Grünen Jersey.
Vuelta: Koch nur noch stellvertretend im Grünen Trikot
Die amtierende Siegerin von Paris-Roubaix, die in der Anfangsphase der Rundfahrt auch in Rot gefahren war, kam auf der ansteigenden Zielgeraden zu spät in Position. Der Sieg ging nach 119,6 weitgehend flachen Kilometern von León nach Astorga an Mischa Bredewold aus den Niederlanden – ihre Teamkollegin bei SD Worx Protime Kopecky wurde Tageszweite. Rang drei holte sich Letizia Paternoster (Italien/Jayco AlUla). Im Etappenfinale hatte es zuvor heftig zu regnen begonnen, einige Fahrerinnen kamen zu Fall.
In der Gesamtwertung liegt Koch (FDJ-Suez) nun zwölf Sekunden hinter Kopecky. Dritte ist Cedrine Kerbaol aus Frankreich (+0:18 Minuten). Am Freitag steht eine schwierigere Etappe auf dem Programm, an deren Ende gilt es, den Schlussanstieg nach Les Praeres zu überwinden. Die Entscheidung über den Gesamtsieg der Vuelta fällt am Samstag. Für Koch dürften die Anstiege teilweise zu schwierig sein, um mit den Topfahrerinnen mitzuhalten.