Auch im Zeitfahren unschlagbar: Pogacar vor Sieg in der Schweiz

SID 20.06.2026 • 17:48 Uhr Der Weltmeister ist auch im Kampf gegen die Uhr nicht zu bezwingen. Es entscheiden nur wenige Hundertstel.

Radstar Tadej Pogacar hat auch im Kampf gegen die Uhr seine Topform für die Tour de France nachgewiesen. Der Weltmeister vom Team UAE Emirates-XRG entschied bei der Tour de Suisse das Einzelzeitfahren der vierten Etappe für sich, in einem Hundertstel-Krimi um den Sieg setzte sich der Slowene gegen seinen Klassikerrivalen Mathieu van der Poel durch und steht bei seinem Debüt vor dem erstmaligen Gewinn der Schweizer Rundfahrt.

Für die 23,7 überwiegend flachen Kilometer in Aarburg benötigte Pogacar 26:37,99 Minuten, nach dem Solo-Erfolg zum Auftakt feierte er seinen zweiten Tagessieg. Der Niederländer van der Poel (Alpecin-Premier Tech) kam nur 31 Hundertstelsekunden dahinter auf Rang zwei. Dritter wurde der ehemalige Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss (+0:06 Minuten/Netcompany Ineos) aus Norwegen. Nils Politt, wichtiger Helfer von Pogacar, kam als bester Deutscher auf Rang 14 (+0:43).

Pogacar, der seine Generalprobe für die Frankreich-Rundfahrt (4. bis 26. Juli) bestreitet, überholte gar seinen vor ihm gestarteten Verfolger Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) und baute seine Führung in der Gesamtwertung um rund anderthalb Minuten aus. Vor der letzten Etappe am Sonntag liegt der 27-Jährige 4:22 Minuten vor Tokio-Olympiasieger Carapaz aus Ecuador. Mit dem Erfolg in der Schweiz würde Pogacar eine weitere Lücke in seiner Titelsammlung schließen.

Das Finale der Tour de Suisse über 150,7 Kilometer findet auf Pogacar-Terrain statt. Insgesamt drei Mal muss der Col de la Croix bezwungen werden, zu Beginn des Teilstücks wartet zunächst die obere und zum Ende die untere Hälfte des Anstiegs.