Bahnrad-EM 2027 in Berlin

SID 03.06.2026 • 12:22 Uhr Die Bahnrad-Europameisterschaften 2027 finden in Berlin statt. Das Event ist auch für die Olympischen Sommerspiele 2028 von Bedeutung.

Die Bahnrad-Europameisterschaften 2027 finden in Berlin statt. Das teilten der europäische Verband UEC sowie der deutsche Verband German Cycling am Mittwoch mit. Die Titelkämpfe werden demnach vom 10. bis 14. Februar 2027 im Berliner Velodrom ausgetragen. Sie spielen zudem im Olympia-Qualifikationsprozess für Los Angeles 2028 eine wichtige Rolle. Teil des Programms werden auch die traditionsreichen Derny- und Steher-Wettbewerbe sein.