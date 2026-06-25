Hitze-Rennen ohne Lipowitz: Das bringt die Rad-DM

SID 25.06.2026 • 15:57 Uhr Am Wochenende stehen die nationalen Meisterschaften der Straßen-Radfahrer an. Georg Zimmermann und Franziska Koch wollen ihre Titel verteidigen.

Kein Florian Lipowitz, aber jede Menge spannender Entscheidungen beim nationalen Showdown: In Abwesenheit ihres Aushängeschilds suchen die besten Radsportler des Landes ab Freitag ihre Deutschen Meisterinnen und Meister auf der Straße. Im Thüringer Wald stehen insgesamt zwölf Wettbewerbe auf dem Programm.

Neben einigen Junioren-Wettbewerben stehen am Freitag in Streufdorf die Zeitfahr-Wettbewerbe der Männer und Frauen an. Am Samstagmittag folgt das 136,5 km lange Straßenrennen der Frauen, am Sonntag müssen sich dann die Männer über 191 km und fast 4000 Höhenmeter quälen.

Titelverteidiger Georg Zimmermann will abermals im Trikot des Deutschen Meisters zur Tour de France (ab 4. Juli) reisen. Er geht als Mitfavorit ins Straßenrennen, ebenso wie der Vorjahreszweite Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) und Hoffnungsträger Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost).

Bei den Frauen peilt Franziska Koch ihren dritten DM-Sieg in Folge an, Liane Lippert (Movistar), die bereits dreimal ins Meisterinnentrikot fuhr, wird versuchen, dies zu verhindern. Das gleiche gilt für Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM), die als Titelverteidigerin im Zeitfahren sogar Chancen auf das „Double“ besitzt.

Lipowitz, der im vergangenen Jahr sensationell auf das Podium der Tour de France gestürmt war, verzichtet eine Woche vor der nächsten Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt wie 2025 auf eine Teilnahme an der Rad-DM. Wenn auch schweren Herzens. Es sei „nicht einfach“, das Event abzusagen, sagte Lipowitz, doch die Endphase der Tour-Vorbereitung verbringt der Laichinger lieber in der Höhe.