Lipowitz gewinnt Königsetappe der Slowenien-Rundfahrt

SID 20.06.2026 • 15:37 Uhr Mit seinem ersten Profi-Sieg übernimmt der Ulmer auch die Gesamtführung bei seinem Tour-Härtetest.

Florian Lipowitz hat die Königsetappe der Slowenien-Rundfahrt gewonnen und sich genau zwei Wochen vor dem Beginn der Tour de France in starker Form gezeigt. Der 25 Jahre alte Ulmer vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe setzte sich am Samstag nach anspruchsvollen 184,7 km zwischen Kranj und der Wintersport-Hochburg Kransjka Gora durch und übernahm vor dem Schlusstag auch die Gesamtführung.

Der Tour-Dritte des Vorjahres siegte im Finale einer Zweiergruppe gegen seinen italienischen Teamkollegen Giulio Pellizzari. Am letzten Anstieg des Tages zum 1611 m hohen Vrsic-Pass hatte sich Lipowitz von Pellizzari abgesetzt, der in der Abfahrt zum Ziel aber wieder aufschloss.

Letztlich feierte Deutschlands bester Rundfahrer aber seinen erst vierten Sieg als Profi. Zuvor hatte er 2023 eine Etappe und die Gesamtwertung der Czech Tour sowie 2024 die Sibiu Tour gewonnen. Ein Sieg auf World-Tour-Level fehlt Lipowitz noch. Die letzte Etappe der Slowenien-Rundfahrt führt am Sonntag über mittelschwere 169,4 km von Litija nach Novo Mesto. Lipowitz nimmt vier Sekunden Vorsprung auf Pellizzari mit.