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Nach Etappensieg: Van Aert beendet Tour-Generalprobe vorzeitig

Van Aert beendet Tour-Generalprobe

Der Paris-Roubaix-Sieger kämpft sich bei der Tour Auvergne Rhone-Alpes unter Schmerzen zum Sieg - und steigt danach aus.
Gewann die fünfte Etappe: Wout van Aert
Gewann die fünfte Etappe: Wout van Aert
© AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
SID
Der Paris-Roubaix-Sieger kämpft sich bei der Tour Auvergne Rhone-Alpes unter Schmerzen zum Sieg - und steigt danach aus.

Der belgische Radstar Wout van Aert ist nach seinem Sprintsieg auf der fünften Etappe der Tour Auvergne Rhone-Alpes ausgestiegen.

Der Paris-Roubaix-Sieger klagt weiter über Schmerzen einer Ellbogenverletzung, die sich der 31-Jährige vor dem Start der Generalprobe für die Tour de France bei einem Trainingssturz zugezogen hatte, teilte sein Rennstall Visma-Lease a bike mit.

Van Aert werde für weitere Untersuchungen in seine Heimat reisen. Der Alleskönner ist einer der wichtigsten Helfer des zweimaligen Tour-Gesamtsiegers Jonas Vingegaard bei der Frankreich-Rundfahrt (4. bis 26. Juli).

Die Tour Auvergne Rhone-Alpes, das Nachfolgerennen des Critérium du Dauphiné, biegt somit ohne van Aert in die entscheidende Phase ein. Bis Sonntag stehen noch drei Bergankünfte auf dem Programm.

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