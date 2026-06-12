Nach Etappensieg: Van Aert beendet Tour-Generalprobe vorzeitig

SID 12.06.2026 • 12:20 Uhr Der Paris-Roubaix-Sieger kämpft sich bei der Tour Auvergne Rhone-Alpes unter Schmerzen zum Sieg - und steigt danach aus.

Der belgische Radstar Wout van Aert ist nach seinem Sprintsieg auf der fünften Etappe der Tour Auvergne Rhone-Alpes ausgestiegen.

Der Paris-Roubaix-Sieger klagt weiter über Schmerzen einer Ellbogenverletzung, die sich der 31-Jährige vor dem Start der Generalprobe für die Tour de France bei einem Trainingssturz zugezogen hatte, teilte sein Rennstall Visma-Lease a bike mit.

Van Aert werde für weitere Untersuchungen in seine Heimat reisen. Der Alleskönner ist einer der wichtigsten Helfer des zweimaligen Tour-Gesamtsiegers Jonas Vingegaard bei der Frankreich-Rundfahrt (4. bis 26. Juli).