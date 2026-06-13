Nach Sturz in eine Schlucht: Onley muss aufgeben

SID 13.06.2026 • 11:18 Uhr Der Tour-Vierte des Vorjahres hatte sich bei der Tour Auvergne-Rhone-Alpes die Schulter ausgekugelt.

Für die britische Rundfahrt-Hoffnung Oscar Onley hat die Generalprobe für einen möglichen Start bei der Tour de France mit dem Verletzungs-Aus nach einem Sturz in eine kleinere Schlucht geendet. Der Tour-Vierte des Vorjahres konnte am Samstag nicht zur vorletzten Etappe der Tour Auvergne-Rhone-Alpes antreten, nachdem er am Vortag böse zu Fall gekommen war.

Wie sein Team Netcompany-Ineos mitteilte, hat sich der 23-Jährige beim dem Vorfall auf der sechsten Etappen die Schulter ausgekugelt und Verletzungen am Bein zugezogen. Onley war abseits der TV-Kameras gestürzt und erst nach einiger Zeit von Helfern am Boden der Schlucht entdeckt worden. Onley konnte die Etappe noch beenden, nach näheren Untersuchungen nahm ihn sein Team aber aus dem Rennen.