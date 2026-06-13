Nach Sturz in eine Schlucht: Onley muss aufgeben

Für die britische Rundfahrt-Hoffnung Oscar Onley hat die Generalprobe für einen möglichen Start bei der Tour de France mit dem Verletzungs-Aus nach einem Sturz in eine kleinere Schlucht geendet. Der Tour-Vierte des Vorjahres konnte am Samstag nicht zur vorletzten Etappe der Tour Auvergne-Rhone-Alpes antreten, nachdem er am Vortag böse zu Fall gekommen war.
Rad-Star nach Sturz verletzt
Der Tour-Vierte des Vorjahres hatte sich bei der Tour Auvergne-Rhone-Alpes die Schulter ausgekugelt.
Verletzt: Oscar Onley
© AFP/SID/Anne-Christine POUJOULAT
Wie sein Team Netcompany-Ineos mitteilte, hat sich der 23-Jährige beim dem Vorfall auf der sechsten Etappen die Schulter ausgekugelt und Verletzungen am Bein zugezogen. Onley war abseits der TV-Kameras gestürzt und erst nach einiger Zeit von Helfern am Boden der Schlucht entdeckt worden. Onley konnte die Etappe noch beenden, nach näheren Untersuchungen nahm ihn sein Team aber aus dem Rennen.
Offen ist, ob und wie der Sturz Onleys weiteren Saisonverlauf beeinflussen wird. Bei der Tour 2025 hatte sich der Schotte damals noch im Trikots des Teams Picnic PostNL ein Duell mit Florian Lipowitz um Platz drei geliefert und war letztlich Vierter geworden.