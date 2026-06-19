Nächster Erfolg für Lipowitz-Team: Pithie sprintet zum Sieg

SID 19.06.2026 • 16:56 Uhr Der Neuseeländer besorgt den zweiten Etappensieg für das Team von Florian Lipowitz.

Laurence Pithie hat dem deutschen Rad-Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe um Florian Lipowitz den nächsten Sieg bei der Slowenien-Rundfahrt beschert. Nach dem Erfolg zum Auftakt setzte sich der Neuseeländer auch auf der dritten Etappe durch, nach 133,5 Kilometern zwischen Maribor und Celje siegte der 23-Jährige im Sprint des ausgedünnten Feldes vor dem Spanier Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) und dem Italiener Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA).

Lipowitz kam zeitgleich auf Rang 33 ins Ziel. Der Ulmer bestreitet bei dem unterklassigen Rennen in der Heimat von Dominator Tadej Pogacar den letzten Formcheck vor der Frankreich-Rundfahrt, die am 4. Juli in Barcelona beginnt. Pogacar, der in Slowenien zweimal siegte, ist diesmal beim Heimspiel nicht am Start und testet parallel bei der Tour de Suisse seine Form. In Slowenien ist der Red-Bull-Rennstall nur eines von zwei Teams aus der World Tour.

Pithie hatte am Donnerstag den Sieg auf der zweiten Etappe als Zweiter nur knapp verpasst, nachdem das Rennen nach einem Massensturz unterbrochen und neutralisiert werden musste. Der Sprinter geht als Gesamtführender in die erste Bergetappe am Samstag, die immerhin einen Anstieg der höchsten Kategorie bereithält. Lipowitz gehört zu den Topfavoriten.