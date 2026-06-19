Neue Aufgabe für Radsport-Legende Froome

SPORT1 19.06.2026 • 22:21 Uhr Christopher Froome kehrt zur Tour de France zurück - nicht als Starter, sondern als neuer Radsportbotschafter von Skoda.

Neuer Job für Christopher Froome! Der viermalige Sieger der Tour de France wurde als „Brand Cycling Ambassador“ von der Automarke Skoda vorgestellt.

„Froome wird an mehreren von Skoda unterstützten Radsport-Events im Jahresverlauf teilnehmen – darunter auch an der Tour de France“, teilte der Hersteller mit. Seine erste öffentliche Aufgabe soll bei der Weltpremiere des neuen Skoda Peaq am 23. Juni folgen, einer Teasing-Kampagne für einen elektrischen Siebensitzer-SUV.

Skoda viele Jahre im Radsport engagiert

Während der Tour de France ist Froome bei mehreren Skoda-Aktivitäten rund um das Rennen eingeplant – als Gesicht der Marke, nicht als Teil des Renngeschehens. Auch weitere Fixpunkte des internationalen Kalenders gehören laut Skoda zu seinem Programm, darunter La Vuelta sowie die Tour de France Femmes avec Zwift. Damit wird der Brite bei gleich mehreren Grand-Tour-Schauplätzen präsent sein.

Skoda ist seit 2015 Titelsponsor des grünen Trikots und damit eng mit der Punktewertung der Tour verknüpft. Das Maillot Vert trägt der Führende der Sprintwertung, die über Etappenankünfte und Zwischensprints vergeben wird. Als offizieller Partner und Fahrzeugausrüster ist Skoda bereits seit 2004 Teil der Tour-Karawane.

Froome ohne Team