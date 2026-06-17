Pithie siegt im Sprint: Lipowitz feiert Teamerfolg in Slowenien

SID 17.06.2026 • 16:12 Uhr Die Generalprobe von Florian Lipowitz beginnt mit einem Sprintsieg seiner Mannschaft.

Radprofi Florian Lipowitz hat zum Auftakt seiner Generalprobe für die Tour de France einen Teamerfolg bejubelt. Sein neuseeländischer Mannschaftskollege Laurence Pithie setzte sich auf der ersten Etappe der Slowenien-Rundfahrt im Massensprint durch und übernahm die Spitze des Gesamtklassements, der Ulmer Lipowitz rollte nach 141,3 Kilometern zeitgleich am Ende der großen Führungsgruppe auf Rang 32 ins Ziel.

Wirklich ernst wird es für den Tour-Dritten Lipowitz, der sich bei dem zweitklassigen Rennen in der Heimat von Dominator Tadej Pogacar auf die Frankreich-Rundfahrt (4. bis 26. Juli) vorbereitet, erst ab Freitag, wenn nach einem hügeligen Start die ersten längeren Anstiege auf dem Programm stehen. In Slowenien ist der Red-Bull-Rennstall nur eines von zwei Teams aus der World Tour.