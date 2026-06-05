Politt verlängert beim Pogacar-Team

„Vom ersten Tag an habe ich mich hier wie zu Hause gefühlt. In den letzten Jahren ist das Team für mich zu einer zweiten Familie geworden“, sagte Politt, der Kölner soll Pogacar auch in diesem Jahr wieder beim geplanten Triumph bei der Tour unterstützen: „Wir haben bereits viel gemeinsam erreicht, aber ich bin überzeugt, dass noch mehr möglich ist.“