Vertrag bis 2029: Der deutsche Radprofi Nils Politt (32) hat sein Arbeitspapier beim UAE Team Emirates-XRG langfristig verlängert.
Politt verlängert beim Pogacar-Team
Nils Politt verlängert seinen Vertrag beim UAE Team Emirates-XRG langfristig verlängert. Der deutsche Radprofi bleibt damit wichtiger Helfer von Tadej Pogacar.
Pogacars Lokomotive: Nils Politt
© AFP/SID/LOIC VENANCE
Wie der Rennstall am Freitag mitteilte, bleibt der Edelhelfer vom viermaligen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar mindestens drei weitere Jahre im Team. Politt fährt seit 2024 für UAE.
„Vom ersten Tag an habe ich mich hier wie zu Hause gefühlt. In den letzten Jahren ist das Team für mich zu einer zweiten Familie geworden“, sagte Politt, der Kölner soll Pogacar auch in diesem Jahr wieder beim geplanten Triumph bei der Tour unterstützen: „Wir haben bereits viel gemeinsam erreicht, aber ich bin überzeugt, dass noch mehr möglich ist.“