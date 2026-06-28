Rad-DM: Tour-Starter Engelhardt triumphiert nach Krimi

Radprofi Felix Engelhardt hat überraschend den DM-Titel im Straßenrennen geholt. Zwei Tage nach seiner erstmaligen Nominierung für die Tour de France setzte sich der 25-Jährige vom Team Jayco-AlUla am Sonntag in Bad Liebenstein/Thüringen nach einem sehr schweren Rennen über 191 km mit fast 4000 Höhenmetern in großer Hitze im Sprint knapp vor Außenseiter Lennart Jasch (Tudor) und Tour-Starter Nico Denz (Red Bull-Bora-hansgrohe) durch. „Im Meistertrikot zur Tour zu fahren, das ist ein Traum,“ sagte Engelhardt im MDR.
Tour-Starter wird Deutscher Meister
Favorit Nils Politt hatte den Fünfersprint auf der Zielgeraden zu früh angezogen und kam nur auf Platz vier ins Ziel. Der 32 Jahre alte Kölner verpasste damit seinen zweiten Titel nach 2022 und das DM-Double – am Freitag hatte der Helfer von Superstar Tadej Pogacar bei der Tour den Zeitfahr-Titel gewonnen. Titelverteidiger Georg Zimmermann (Lotto-Intermarché) musste sich mit Platz fünf begnügen.
Lipowitz arbeitet noch an Tour-Form
Das Double hatte Franziska Koch geschafft, die Paris-Roubaix-Siegerin ließ dem Zeitfahr-Sieg am Samstag ihren dritten Straßentitel in Serie folgen.
Während der große Hoffnungsträger Florian Lipowitz in der Höhe des Stubaitals noch ein wenig an der Tour-Form feilte und deshalb auf den strapaziösen Start in der sengenden Hitze Thüringens verzichtete, lieferten sich die weiteren deutschen Topprofis trotz der Hitze einen erbitterten Schlagabtausch. Engelhardt hatte schließlich zwar Krämpfe in der letzten Runde, aber dennoch die besten Beine.