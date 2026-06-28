Rad-DM: Tour-Starter Engelhardt triumphiert nach Krimi

SID 28.06.2026 • 17:52 Uhr Der 25-Jährige Felix Engelhardt fährt im Meistertrikot zu seiner Tour-Premiere.

Radprofi Felix Engelhardt hat überraschend den DM-Titel im Straßenrennen geholt. Zwei Tage nach seiner erstmaligen Nominierung für die Tour de France setzte sich der 25-Jährige vom Team Jayco-AlUla am Sonntag in Bad Liebenstein/Thüringen nach einem sehr schweren Rennen über 191 km mit fast 4000 Höhenmetern in großer Hitze im Sprint knapp vor Außenseiter Lennart Jasch (Tudor) und Tour-Starter Nico Denz (Red Bull-Bora-hansgrohe) durch. „Im Meistertrikot zur Tour zu fahren, das ist ein Traum,“ sagte Engelhardt im MDR.

Favorit Nils Politt hatte den Fünfersprint auf der Zielgeraden zu früh angezogen und kam nur auf Platz vier ins Ziel. Der 32 Jahre alte Kölner verpasste damit seinen zweiten Titel nach 2022 und das DM-Double – am Freitag hatte der Helfer von Superstar Tadej Pogacar bei der Tour den Zeitfahr-Titel gewonnen. Titelverteidiger Georg Zimmermann (Lotto-Intermarché) musste sich mit Platz fünf begnügen.

Lipowitz arbeitet noch an Tour-Form

Das Double hatte Franziska Koch geschafft, die Paris-Roubaix-Siegerin ließ dem Zeitfahr-Sieg am Samstag ihren dritten Straßentitel in Serie folgen.