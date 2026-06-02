Radsport: Deutsches "Mastermind" verlässt Team

SID 02.06.2026 • 12:39 Uhr Grischa Niermann sucht eine neue Herausforderung. Der Zeitpunkt ist überraschend.

Neuanfang für das deutsche Radsport-„Mastermind“: Grischa Niermann verlässt den erfolgreichen niederländischen Rennstall Visma-Lease a bike mit sofortiger Wirkung – Medienberichten zufolge schließt er sich im Vorfeld der Tour de France (ab 4. Juli) dem deutschen Team Lidl-Trek an.

Der 50 Jahre alte Ex-Profi soll dort zum „General Manager“ werden. Der Niederländer Marc Reef übernimmt derweil für Niermann die Rolle als „Head of Racing“ bei Visma-Lease a bike, dem Team des zweimaligen Tour-de-France- und frischgebackenen Giro-Siegers Jonas Vingegaard aus Dänemark.

Vingegaard feierte große Erfolge mit Niermann

„Ich war natürlich überrascht, als mir Grischa vor einigen Wochen seine Entscheidung, uns zu verlassen, mitgeteilt hat“, sagte CEO Richard Plugge in einer Medienrunde: „Auch wenn ich Grischas Weggang bedauere, habe ich großes Vertrauen in Marc Reef.“

Niermann war als Profi von 1998 bis 2012 für den Visma-Vorgänger Rabobank aktiv gewesen. Im Anschluss arbeitete er zunächst für das Frauenteam und den Nachwuchs der Niederländer. 2017 stieg er in den Führungsstab der männlichen Profis auf und feierte seither große Erfolge.