Sekundenkrimi: Politt wieder deutscher Zeitfahrmeister

SID 26.06.2026 • 13:50 Uhr In einem ganz engen Rennen setzt sich der Favorit durch. Der Vorjahressieger verpasst das Podium.

Dritter Titel nach dem Hitze-Krimi: Radprofi Nils Politt ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich nach 2023 und 2024 abermals zum deutschen Meister im Zeitfahren gekrönt. Nach 41 km setzte sich der 32-Jährige vom Team UAE Emirates-XRG in Streufdorf vor Maximilian Walscheid (Lidl–Trek) und Jasha Sütterlin (Jayco AlUla) durch. Den beiden Kontrahenten fehlten jeweils nur rund zwei Sekunden auf den Sieg.

Bei Temperaturen von knapp über 30 Grad rollte Titelverteidiger Maximilian Schachmann mit 13 Sekunden Rückstand als Vierter über die Ziellinie. Politt darf nun bei den Zeitfahren der Tour de France (ab 4. Juli), bei der der Kölner erneut als wichtiger Helfer von Titelverteidiger Tadej Pogacar an den Start geht, das Meistertrikot tragen.