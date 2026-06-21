Großer Lipowitz-Triumph kurz vor Tour de France

SID 21.06.2026 • 15:17 Uhr Der Tour-Dritte Florian Lipowitz bringt sich in Form für die Frankreich-Rundfahrt - auch wenn die große Konkurrenz fehlte.

Florian Lipowitz hat in eindrucksvoller Manier die Slowenien-Rundfahrt gewonnen und sich knapp zwei Wochen vor dem Beginn der Tour de France in starker Form gezeigt.

Der 25 Jahre alte Ulmer vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe, der am Samstag mit dem Gewinn der Königsetappe die Gesamtführung übernommen hatte, triumphierte auch auf dem letzten Teilstück von Litija nach Novo Mesto.

Bei der letzten Bergwertung auf der 169,4 km langen Passage am Sonntag griff Lipowitz an und siegte nach der finalen Abfahrt als Solist vor einer größeren Verfolgergruppe mit 24 Sekunden Vorsprung.

Tour-Test für Lipowitz – Pogacar fehlt bei Heimrennen

Für den letztjährigen Tour-Dritten Lipowitz ist es der dritte Rundfahrt-Sieg nach der Czech Tour 2023 und der Sibiu Tour 2024. Ein Sieg auf World-Tour-Level fehlt Lipowitz noch, allerdings fährt er eine konstant starke Saison mit Podestplätzen auch bei der Katalonien-Rundfahrt, der Baskenland-Rundfahrt und der Tour de Romandie.

Lipowitz hatte die kleine Rundfahrt in Slowenien als Härtetest für die am 4. Juli in Barcelona beginnende Tour de France gewählt. Neben Red Bull war in Bahrain Victorious nur ein weiteres World-Tour-Team am Start. Topstar Tadej Pogacar, der mit zwei Siegen zu den Rekordgewinnern der Slowenien-Rundfahrt gehört, fehlte diesmal bei seinem Heimrennen und bestritt parallel die Tour de Suisse.