Seixas bei seiner Tour-Generalprobe im Soll

SID 07.06.2026 • 15:09 Uhr Bei der Tour Auvergne-Rhone-Alpes beschert Alex Baudin den Franzosen einen Sieg zum Auftakt. Rad-Hoffnung Paul Seixas kommt mit Rückstand ins Ziel, hat aber noch alle Chancen.

Der französische Radprofi Alex Baudin hat den anspruchsvollen Auftakt der Tour Auvergne-Rhone-Alpes gewonnen. Der 25-Jährige vom Team EF Education-EasyPost feierte am Sonntag nach 146,2 km zwischen Vizille und Saint-Ismier einen Solosieg als Ausreißer.

Seinen ersten Sieg auf World-Tour-Level feierte Baudin mit 32 Sekunden Vorsprung auf die erste Verfolgergruppe um den zweitplatzierten Belgier Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech).

Frankreich-Hoffnung Seixas mit 44 Sekunden Rückstand

Die französische Radsport-Hoffnung Paul Seixas erreichte das Ziel mit einem Rückstand von 44 Sekunden auf dem 17. Platz. Der Top-Favorit ist im Kampf um den Gesamtsieg im Soll, die Hauptkonkurrenten Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) und Juan Ayuso (Lidl-Trek) beendeten die Etappe zeitgleich.

Das Rennen dient dem 19-jährigen Seixas als Generalprobe für seine mit Spannung erwartete Premiere bei der Tour de France (4. bis 26. Juli). Tour-Titelverteidiger Tadej Pogacar, Giro-Champion Jonas Vingegaard und der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz lassen die Tour Auvergne-Rhone-Alpes, das Nachfolgerennen des Critérium du Dauphiné, in diesem Jahr aus.

Seixas hat trotz seines jungen Alters die französischen Sehnsüchte nach dem ersten Tour-Sieg der Gastgeber seit Bernard Hinault im Jahr 1985 genährt. Im April gewann der Shootingstar die Baskenland-Rundfahrt vor Lipowitz, sicherte sich dabei drei Etappensiege. Später siegte er beim belgischen Klassiker Flèche Wallonne. Die Tour de France wird seine erste dreiwöchige Landesrundfahrt.

Zimmermann schafft Sprung in die Fluchtgruppe

Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), der sein letztes internationales Rennen als amtierender deutscher Meister bestreitet, schaffte am Sonntag den Sprung in die Fluchtgruppe des Tages. Der 28-Jährige ließ allerdings frühzeitig abreißen.