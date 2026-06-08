Tour Auvergne-Rhone-Alpes: Charmig gewinnt zweite Etappe

SID 08.06.2026 • 17:33 Uhr Der Däne Anthon Charmig reißt erfolgreich aus und feiert den größten Erfolg seiner Karriere. Die Favoriten halten die Füße still.

Der dänische Radprofi Anthon Charmig hat die zweite Etappe der Tour Auvergne-Rhone-Alpes gewonnen. Der 28-Jährige vom Team Uno-X Mobility setzte sich am Montag nach 234,2 Kilometern zwischen Saint-Martin-Le-Vinoux und Le Puy-en-Velay aus einer Fluchtgruppe heraus als Solist durch. Es ist der größte Erfolg seiner Karriere.

Der Franzose Henri-Francois Renard-Haquin (Picnic PostNL) und der Belgier Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious) komplettierten das Podium, das Duo erreichte auf dem längsten Teilstück des Vorbereitungsrennens für die Tour de France mit 41 Sekunden Rückstand das Ziel.

Seixas mit über drei Minuten Rückstand im Ziel

Der französische Hoffnungsträger Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) kam mit dem Hauptfeld über drei Minuten nach Charmig an, wie seine Hauptkonkurrenten Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) und Juan Ayuso (Lidl-Trek).

In Führung bleibt weiter Alex Baudin aus Frankreich vom Team EF Education-EasyPost. Der Sieger der Auftaktetappe liegt 32 Sekunden vor dem Belgier Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech).

Das Rennen dient dem 19-jährigen Seixas als Generalprobe für seine mit Spannung erwartete Premiere bei der Frankreich-Rundfahrt (4. bis 26. Juli). Tour-Titelverteidiger Tadej Pogacar, Giro-Champion Jonas Vingegaard und der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz lassen die Tour Auvergne-Rhone-Alpes, das Nachfolgerennen des Critérium du Dauphiné, in diesem Jahr aus.

Zweiter Profisieg für Charmig

Charmig setzte kurz vor der letzten der fünf Bergwertungen knapp elf Kilometer vor dem Ziel die entscheidende Attacke. Es ist sein zweiter Profisieg. Seinen ersten hatte Charmig vor vier Jahren bei der Tour of Oman gefeiert. Deutsche spielten keine Rolle.