Tour Auvergne Rhone-Alpes: Seixas gibt auf letzter Etappe auf

SID 14.06.2026 • 14:51 Uhr Der französische Hoffnungsträger war am Samstag gestürzt. Das schwere letzte Teilstück war zu hart für ihn.

Frankreichs Radsport-Jungstar Paul Seixas ist bei der Tour Auvergne-Rhone-Alpes auf der letzten Etappe ausgestiegen. Der 19-Jährige vom Team Decathlon CMA CGM gab am Sonntag zu Beginn des Hors-Catégorie-Anstiegs nach Bisanne, dem zweiten von vier kategorisierten Anstiegen des Tages, auf.

Seixas war am Samstag schwer gestürzt und konnte – von seinen Verletzungen beeinträchtigt – in der Schlussphase des vorletzten Teilstücks nicht mehr mit der Spitze mithalten. In der Gesamtwertung fiel er auf den sechsten Rang zurück. Nun folgte die Aufgabe bei der Generalprobe für die Tour de France, die in knapp drei Wochen in Barcelona beginnt.