Tour Auvergne Rhone-Alpes: Seixas gibt auf letzter Etappe auf

Frankreichs Radsport-Jungstar Paul Seixas ist bei der Tour Auvergne-Rhone-Alpes auf der letzten Etappe ausgestiegen. Der 19-Jährige vom Team Decathlon CMA CGM gab am Sonntag zu Beginn des Hors-Catégorie-Anstiegs nach Bisanne, dem zweiten von vier kategorisierten Anstiegen des Tages, auf.
Seixas gibt auf letzter Etappe auf
Der französische Hoffnungsträger war am Samstag gestürzt. Das schwere letzte Teilstück war zu hart für ihn.
Vom Sturz gezeichnet: Paul Seixas
© AFP/SID/Anne-Christine POUJOULAT
Seixas war am Samstag schwer gestürzt und konnte – von seinen Verletzungen beeinträchtigt – in der Schlussphase des vorletzten Teilstücks nicht mehr mit der Spitze mithalten. In der Gesamtwertung fiel er auf den sechsten Rang zurück. Nun folgte die Aufgabe bei der Generalprobe für die Tour de France, die in knapp drei Wochen in Barcelona beginnt.
Seixas war im Frühjahr mit bemerkenswerten Auftritten bei Eintagesrennen und kürzeren Rundfahrten in die Weltspitze vorgedrungen. Experten trauten ihm aufgrund seiner damals gezeigten Leistungen zu, bei der Tour zumindest zeitweise mit den Größen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard mithalten zu können. Frankreich wartet seit Bernard Hinault 1985 auf einen Triumph bei der Tour.