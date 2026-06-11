Rad-Topstar siegt im Vogelpark

SID 11.06.2026 • 17:38 Uhr Der Paris-Roubaix-Sieger Wout van Aert ist beim Massensprint im Vogelpark nicht zu schlagen.

Der belgische Radstar Wout Van Aert hat die fünfte Etappe der Tour Auvergne Rhone-Alpes gewonnen und dabei den starken deutschen Sprinter Phil Bauhaus geschlagen. Beim letzten Flachstück vor den entscheidenden Tagen in den Alpen setzte sich der 31-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike knapp im Massensprint im Vogelpark durch und feierte zwei Monate nach seinem Triumph bei Paris-Roubaix seinen zweiten Saisonsieg auf der Straße.

Nach 195,3 km lag Van Aert im Vogelpark von Villars-les-Dombes, wo bereits 2016 eine Etappe der Tour de France geendet hatte, knapp vor dem Franzosen Hugo Hofstetter (NSN) und Bauhaus. Für den Bocholter in Diensten des Teams Bahrain Victorious war es die erste Top-3-Platzierung in einem World-Tour-Rennen im Jahr 2026.

Nach einem lange Zeit ereignisarmen Rennen hatte Van Aert auf der Zielgeraden die besten Beine und revanchierte sich für seinen schwarzen Tag im Teamzeitfahren, bei dem er früh abgehängt wurde. Die Führung in der Gesamtwertung verteidigte der Franzose Alex Baudin (EF Education-Easy Post) wohl zum letzten Mal erfolgreich.