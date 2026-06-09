Tour Auvergne Rhone-Alpes: Deutscher Rennstall verpasst Podest

SID 09.06.2026 • 17:29 Uhr Der niederländische Rennstall Visma-Lease a bike setzt bei der Tour-Generalprobe eine Duftmarke. Das deutsche Team Red Bull-Bora-hansgrohe enttäuscht.

Der niederländische Rennstall Visma-Lease a bike hat bei der Generalprobe für den Auftakt der Tour de France ein Ausrufezeichen gesetzt.

Die Equipe um Paris-Roubaix-Sieger Wout van Aert gewann am Dienstag das Teamzeitfahren der dritten Etappe der Tour Auvergne Rhone-Alpes vor den Briten von Netcompany Ineos und EF Education-EasyPost mit dem Gesamtführenden Alex Baudin aus den USA.

Red Bull-Bora-hansgrohe nur auf Platz fünf

Das Visma-Team lag nach 28,4 Kilometern in Perreux neun Sekunden vor Netcompany Ineos mit Podiumskandidat Oscar Onley – Baudin und Co. brauchten 29 Sekunden länger. Der Franzose verteidigte damit die Spitze des Gesamtklassements erfolgreich, sein Vorsprung beträgt zwölf Sekunden auf das Netcompany-Duo Onley und Kévin Vauquelin.

Red Bull-Bora-hansgrohe musste sich mit Rang fünf (+40 Sekunden) begnügen. Der ambitionierte deutsche Rennstall rechnet sich beim Kampf gegen die Uhr zum Auftakt der Frankreich-Rundfahrt am 4. Juli in Barcelona mit Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel und Florian Lipowitz große Chancen auf das Gelbe Trikot aus.

Toptalent Seixas mit Decathlon-CMA CGM auf Rang sechs

Das französische Toptalent Paul Seixas fuhr mit seiner Mannschaft Decathlon-CMA CGM mit 45 Sekunden Rückstand auf den sechsten Platz. Der 19-Jährige belegt in der Gesamtwertung nun Rang zwölf, bleibt mit einer Minute Rückstand auf Baudin aber im Rennen um den Sieg.

Die Konkurrenz um Juan Ayuso (Lidl-Trek) und Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike) holte jedoch einige Sekunden heraus. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) fiel auf Platz 16 zurück.