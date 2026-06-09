Tour Auvergne Rhone-Alpes: Deutscher Rennstall verpasst Podest

Der niederländische Rennstall Visma-Lease a bike hat bei der Generalprobe für den Auftakt der Tour de France ein Ausrufezeichen gesetzt.
Deutscher Rennstall verpasst Podest
Die Equipe um Paris-Roubaix-Sieger Wout van Aert gewann am Dienstag das Teamzeitfahren der dritten Etappe der Tour Auvergne Rhone-Alpes vor den Briten von Netcompany Ineos und EF Education-EasyPost mit dem Gesamtführenden Alex Baudin aus den USA.
Red Bull-Bora-hansgrohe nur auf Platz fünf
Das Visma-Team lag nach 28,4 Kilometern in Perreux neun Sekunden vor Netcompany Ineos mit Podiumskandidat Oscar Onley – Baudin und Co. brauchten 29 Sekunden länger. Der Franzose verteidigte damit die Spitze des Gesamtklassements erfolgreich, sein Vorsprung beträgt zwölf Sekunden auf das Netcompany-Duo Onley und Kévin Vauquelin.
Red Bull-Bora-hansgrohe musste sich mit Rang fünf (+40 Sekunden) begnügen. Der ambitionierte deutsche Rennstall rechnet sich beim Kampf gegen die Uhr zum Auftakt der Frankreich-Rundfahrt am 4. Juli in Barcelona mit Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel und Florian Lipowitz große Chancen auf das Gelbe Trikot aus.
Toptalent Seixas mit Decathlon-CMA CGM auf Rang sechs
Das französische Toptalent Paul Seixas fuhr mit seiner Mannschaft Decathlon-CMA CGM mit 45 Sekunden Rückstand auf den sechsten Platz. Der 19-Jährige belegt in der Gesamtwertung nun Rang zwölf, bleibt mit einer Minute Rückstand auf Baudin aber im Rennen um den Sieg.
Die Konkurrenz um Juan Ayuso (Lidl-Trek) und Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike) holte jedoch einige Sekunden heraus. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) fiel auf Platz 16 zurück.
Am Mittwoch geht es mit der hügeligen vierten Etappe weiter. Über 167,4 Kilometer stehen sechs Bergwertungen auf dem Programm, die letzten rund 35 Kilometer sind weitgehend flach. Das Nachfolgerennen des Critérium du Dauphiné endet am Sonntag.