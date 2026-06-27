Triple: Koch erneut deutsche Meisterin im Straßenrennen

SID 27.06.2026 • 18:01 Uhr Bei der DM in Thüringen setzt sich die 25-Jährige zum dritten Mal in Folge in dieser Disziplin durch.

Radprofi Franziska Koch hat sich nach dem Zeitfahren am Freitag auch im Straßenrennen der Frauen den deutschen Meistertitel gesichert. Dank einer Aufholjagd in der letzten Runde siegte die Paris-Roubaix-Gewinnerin aus Mettmann im Zielsprint vor Liane Lippert und U23-Zeitfahrmeisterin Justyna Czapla.

„Ich habe gestern gut gegessen, meine Mama hat mir noch eine Massage gegeben“, sagte Koch, die im Zielsprint ihre Stärke ausspielen konnte, im MDR: „Für Liane war es lang. Sie hat schon sehr früh angefangen und ich habe gewartet, bis ich meinen Punch gegeben habe. Von daher war es für mich perfekt.“

Koch (Team FDJ-Suez), die den Großteil des Rennens mit Lippert (Movistar), Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM) und Nele Laing (Canyon x DT Swiss ATR) ein Verfolgerquartett bildete, fuhr erst auf den letzten 14 Kilometern an die lange führende Czapla heran. Die 22-Jährige lag zeitweise 2:15 Minuten vor ihren Konkurrentinnen. „Da war ich zwischenzeitlich etwas nervös“, sagte Koch.

Mit dem Sieg im Rennen bei knapp 37 Grad Celsius feierte Koch (25) ihren dritten Triumph im Straßenrennen in Folge. Lippert, die sich in dieser Disziplin 2018, 2022 und 2023 durchgesetzt hatte, verpasste ihren vierten Erfolg. Mitfavoritin Ricarda Bauernfeind (Lidl – Trek) hatte nach einem Sturz bei der Tour de Suisse am vergangenen Wochenende wie schon im Zeitfahren auf einen Start verzichtet.