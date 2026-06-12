Van Gils feiert Etappensieg bei Tour Auvergne Rhone-Alpes

SID 12.06.2026 • 17:10 Uhr Der Belgier hat beim finalen Anstieg die meisten Reserven, sein Teamkollege Luke Tuckwell ist neuer Gesamtführender.

In Abwesenheit des belgischen Radstars Wout van Aert hat Maxim Van Gils die sechste Etappe der Tour Auvergne Rhone-Alpes gewonnen. Der Belgier vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe setzte sich am Freitag vor dem Norweger Tobias Johannessen (Uno-X-Mobility) und dem Australier Luke Tuckwell (Red Bull-Bora hansgrohe) durch.

Tuckwell übernahm beim Nachfolgerennen des Critérium du Dauphiné das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Er hat 1:12 Minuten Vorsprung auf den Franzosen Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike) und 2:00 Minuten auf dessen Landsmann Guillaume Martin Guyonnet (Groupaa-FDJ). Bis Sonntag stehen noch zwei Bergankünfte auf dem Programm.

Van Aert hatte die Etappe am Donnerstag im Sprint gewonnen, anschließend zog er sich aber aus der Generalprobe für die Tour de France zurück. Der Paris-Roubaix-Sieger klagt weiter über Schmerzen einer Ellbogenverletzung.