Verlobte schwer gestürzt: Pogacar mit Sorgen

SID 18.06.2026 • 17:58 Uhr Bei der Tour de Suisse stürzt Urska Zigart schwer. Ihr Lebensgefährte Tadej Pogacar bleibt im Männerennen unantastbar.

Radstar Tadej Pogacar war mit den Gedanken bei seiner schwer gestürzten Verlobten Urska Zigart gestartet und hat es auf der zweiten Etappe der Tour de Suisse eher ruhig angehen lassen. Einen Tag nach seinem traumhaften 70-km-Solo zum Auftaktsieg bei der Generalprobe für die Tour de France kam der Slowene in Locarno auf Platz acht ins Ziel und behauptete damit seine deutliche Führung im Gesamtklassement.

Das war am Donnerstag aber eher nebensächlich für den besten Radfahrer der Welt. Im Finale der zweiten Etappe der Tour de Suisse der Frauen, die ebenfalls in Locarno endete, war seine Lebensgefährtin am Mittag schwer gestürzt.

Radsport: Zigart bleibt zunächst im Krankenhaus

Die 29-Jährige kam einen Kilometer vor dem Ziel bei hohem Tempo an einer Bodenschwelle zu Fall und stürzte heftig mit dem Kopf auf den Asphalt. Zigart wurde ins Krankenhaus gebracht, sie hat nach ersten Untersuchungen einen Kieferbruch und diverse Abschürfungen erlitten. Weil auch Verdacht auf eine Gehirnerschütterung bestand, blieb Zigart zunächst in der Klinik.

Pogacar trat dennoch zur Etappe an. Nachdem er am Mittwoch zum Auftakt früh attackiert hatte, hielt er sich lange zurück und trat erst in der Schlussphase der hügeligen 157,7 km in Erscheinung. Im Ziel hatte er vier Sekunden Rückstand auf den französischen Tagessieger Romain Grégoire.

Pogacar führt Gesamtwertung an

In der Gesamtwertung führt der Weltmeister nun mit 2:50 Minuten Vorsprung auf Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador. Pogacar hatte nach seinem Sieg bei der Tour de Romandie Anfang Mai zum Abschluss einer herausragenden Frühjahrssaison eine Rennpause eingelegt, um sich gezielt auf die Tour vorzubereiten. Bei der Großen Schleife, die am 4. Juli in Barcelona startet, kann der 27-Jährige mit seinem fünften Sieg zu den Rekordgewinnern aufschließen.