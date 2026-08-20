Der Tour-de-France-Veranstalter A.S.O. hat die Entwicklung der Deutschland Tour gelobt und hält eine Verlängerung des Rennens um weitere Etappen langfristig für möglich. „Wir prüfen fortwährend eine mögliche Verlängerung der Deutschland Tour. Aktuell gibt es noch keine konkrete Planung, langfristig ist dies aber unser Ziel“, teilte die A.S.O. auf SID-Anfrage mit. Die Deutschland Tour habe sich „sehr gut entwickelt. Die jährlich steigenden Zuschauer entlang der Strecke aber auch vor dem Fernseher beweisen dies und die Resonanz ist durchweg positiv.“
A.S.O. sieht Potenzial für längere Deutschland Tour
Nach einer zehnjährigen Pause war das bedeutendste Etappenrennen Deutschlands 2018 wiederbelebt worden, mittlerweile ist die Zukunft auch langfristig gesichert. Die Organisatoren und der deutsche Verband German Cycling verlängerten ihre Zusammenarbeit bis 2050.
Die diesjährige Ausgabe umfasst fünf Tage. Nach dem Prolog am vergangenen Mittwoch in Bad Orb endet die Deutschland Tour am Sonntag in Heilbronn. Ex-Profi Jens Voigt kann sich eine Verlängerung hin zu einem einwöchigen Event ebenfalls gut vorstellen. Zugleich lobte Voigt im Rahmen der „kinder Joy of Moving mini tour“ die Veranstaltung.
Die Deutschland Tour habe „eine wunderschöne kleine Nische gefunden. Sie ist nicht zu schwer und nicht zu leicht. Für viele Fahrer ist sie das erste Rennen nach der Tour de France, bei dem sie wieder in Tritt kommen für die Herbstsaison. Die Fahrer wissen, dass es vernünftig organisiert ist und kommen gerne her“, so Voigt. Die Deutschland Tour sei bei den Fahrern „sehr, sehr beliebt.“