A.S.O. sieht Potenzial für längere Deutschland Tour

SID 20.08.2026 • 10:26 Uhr Die Deutschland Tour entwickelt sich positiv - und könnte bald erweitert werden.

Der Tour-de-France-Veranstalter A.S.O. hat die Entwicklung der Deutschland Tour gelobt und hält eine Verlängerung des Rennens um weitere Etappen langfristig für möglich. „Wir prüfen fortwährend eine mögliche Verlängerung der Deutschland Tour. Aktuell gibt es noch keine konkrete Planung, langfristig ist dies aber unser Ziel“, teilte die A.S.O. auf SID-Anfrage mit. Die Deutschland Tour habe sich „sehr gut entwickelt. Die jährlich steigenden Zuschauer entlang der Strecke aber auch vor dem Fernseher beweisen dies und die Resonanz ist durchweg positiv.“

Nach einer zehnjährigen Pause war das bedeutendste Etappenrennen Deutschlands 2018 wiederbelebt worden, mittlerweile ist die Zukunft auch langfristig gesichert. Die Organisatoren und der deutsche Verband German Cycling verlängerten ihre Zusammenarbeit bis 2050.

Die diesjährige Ausgabe umfasst fünf Tage. Nach dem Prolog am vergangenen Mittwoch in Bad Orb endet die Deutschland Tour am Sonntag in Heilbronn. Ex-Profi Jens Voigt kann sich eine Verlängerung hin zu einem einwöchigen Event ebenfalls gut vorstellen. Zugleich lobte Voigt im Rahmen der „kinder Joy of Moving mini tour“ die Veranstaltung.