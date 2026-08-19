Benelux Tour: Milan gewinnt Auftaktetappe

SID 19.08.2026 • 17:46 Uhr Der Italiener vom deutschen Team Lidl Trek setzt sich in Diest knapp im Sprint durch.

Jonathan Milan (25) vom deutschen Team Lidl Trek hat die Auftaktetappe der Benelux Tour mit Start und Ziel in Diest/Belgien gewonnen. Der Italiener setzte sich im Massensprint bei strömendem Regen nach 191,3 km knapp vor Olav Kooij (Decathlon/Niederlande) sowie Tim Merlier (Soudal Quick-Step/Belgien) durch und eroberte damit auch die Führung in der Gesamtwertung.