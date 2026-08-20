Benelux Tour: Wichtiger Heimsieg für Topsprinter

SID 20.08.2026 • 18:22 Uhr Der belgische Radprofi setzt sich nach 173,9 km vor dem Briten Joshua Giddings und Sören Wärenskjold aus Norwegen durch.

Topsprinter Jasper Philipsen hat auf der zweiten Etappe der Benelux Tour einen Heimsieg gefeiert und in Ardooie die Gesamtführung übernommen. Der belgische Radprofi vom Team Alpecin-Premier Tech setzte sich nach 173,9 km vor dem Briten Joshua Giddings und Sören Wärenskjold aus Norwegen durch.

Philipsen, der seit 2022 in jedem Jahr mindestens eine Etappe bei der Tour de France gewann, hat im Klassement vier Sekunden Vorsprung auf den Niederländer Olav Kooij und seinen Landsmann Dries De Bondt.

Philipsen gewinnt bei Heimrennen

Jonathan Milan vom deutschen Team Lidl Trek wurde in einen Sturz verwickelt, erreichte mit mehreren Minuten Rückstand das Ziel und verlor seine Führung, die er sich mit dem Sieg bei der Auftaktetappe am Mittwoch verdient hatte. Der italienische Meister kam 67 Kilometer vor dem Ziel zu Fall und verletzte sich am rechten Arm.