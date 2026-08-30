Bretagne Classic: Aranburu siegt – Herzog Vierter

Der spanische Radprofi Alex Aranburu vom Team Cofidis hat die Bretagne Classic gewonnen. Der Baske setzte sich beim Eintagesrennen am Sonntag 1,3 km vor dem Ziel aus der Spitze des Rennens ab und gewann nach 228,3 km durch die Bretagne vor dem Dänen Alexander Kam (Uno-X-Mobility/+4 Sekunden) und dem Italiener Alessandro Borgo (Bahrain-Victorious/+10). Der deutsche Jungprofi Emil Herzog (Simmerberg/Red Bull-Bora-hansgrohe) war lange Teil der Führungsgruppe und landete am Ende auf einem starken vierten Rang (+10).