Der spanische Radprofi Alex Aranburu vom Team Cofidis hat die Bretagne Classic gewonnen. Der Baske setzte sich beim Eintagesrennen am Sonntag 1,3 km vor dem Ziel aus der Spitze des Rennens ab und gewann nach 228,3 km durch die Bretagne vor dem Dänen Alexander Kam (Uno-X-Mobility/+4 Sekunden) und dem Italiener Alessandro Borgo (Bahrain-Victorious/+10). Der deutsche Jungprofi Emil Herzog (Simmerberg/Red Bull-Bora-hansgrohe) war lange Teil der Führungsgruppe und landete am Ende auf einem starken vierten Rang (+10).
Bretagne Classic: Aranburu siegt – Herzog Vierter
Der Baske sichert sich seinen dritten Tagessieg in diesem Jahr.
Radprofi Alex Aranburu
© Belga/SID/JASPER JACOBS
Für Aranburu war es der dritte Tagessieg in diesem Jahr. Im April hatte der 30-Jährige als Ausreißer eine Etappe der Baskenland-Rundfahrt gewonnen, im Juni siegte er auf einem Teilstück der Belgien-Rundfahrt.
Bereits am Samstag hatte das französische Team Cofidis einen Erfolg gefeiert. Der Franzose Bryan Coquard gewann im Massensprint die achte Etappe der Vuelta vor dem Dänen Mads Pedersen (Lidl-Trek).