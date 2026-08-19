Deutschland Tour: Del Toro mit erstem Ausrufezeichen

SID 19.08.2026 • 16:05 Uhr Bei der 40. Auflage der Deutschland Tour setzt sich Isaac del Toro zum Auftakt knapp vor Cyclassics-Sieger Paul Magnier aus Frankreich durch.

Topfavorit Isaac del Toro hat direkt zum Auftakt der 40. Deutschland Tour ein Ausrufezeichen gesetzt und sich das Blaue Trikot des Gesamtführenden gesichert.

Der Mexikaner vom Team UAE Emirates-XRG, Dritter der diesjährigen Tour de France, setzte sich am Mittwoch auf dem 2,6 km langen und technisch anspruchsvollen Prolog im hessischen Bad Orb durch. Zweiter wurde der französische Radprofi Paul Magnier (Soudal Quick-Step), der Sieger der Cyclassics in Hamburg lag im Ziel nur zwei Sekunden zurück.

Als bester Deutscher schaffte es Tobias Müller (Unibet Rose Rockets) mit sieben Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz zehn. Nils Politt, deutscher Zeitfahrmeister und Teamkollege von del Toro, lag als Zwölfter acht Sekunden zurück, John Degenkolb (Team Picnic PostNL) erreichte den 16. Platz.

Deutschland Tour führt durch fünf Bundesländer

Auf einer Gesamtlänge von 742,2 km führt die Deutschland Tour an fünf abwechslungsreichen Tagen durch vier Bundesländer. Der Kurort Bad Orb ist am Donnerstag auch Startort der ersten Etappe. Über wellige 215,3 km mit zwei Bergwertungen und rund 3200 Höhenmetern führt das Teilstück über Bayern nach Schwäbisch Hall. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt am Sonntag in Heilbronn.