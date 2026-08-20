Deutschland Tour: Franzose Barré gewinnt 1. Etappe

SID 20.08.2026 • 16:58 Uhr Im spannenden Finale setzt Louis Barré eine erfolgreiche Attacke.

Louis Barré ging ein letztes Mal aus dem Sattel, dann riss der französische Radprofi die Arme in die Höhe und jubelte ausgelassen. Der 26-Jährige vom Team Visma-Lease a bike hat als Solist die 1. Etappe der Deutschland Tour für sich entschieden und die Gesamtführung übernommen. Barré nutzte eine späte Attacke für den Tagessieg beim mit 215,3 km längsten Teilstück der diesjährigen Auflage von Bad Orb nach Schwäbisch Hall.

Im Ziel hatte Barré 16 Sekunden Vorsprung auf den mexikanischen Topfavoriten Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG). Der Drittplatzierte der Tour de France büßte aufgrund der größeren Anzahl von Bonussekunden für Barré das Blaue Trikot des Spitzenreiters ein. In der Gesamtwertung hat Del Toro, der am Mittwoch den Prolog in Bad Orb gewonnen hatte, nun neun Sekunden Rückstand auf Barré.

„Das war ein schöner Sieg. Ich wusste, dass ich gute Beine habe. Ich bin sehr glücklich und werde versuchen, die Deutschland Tour zu gewinnen“, sagte Barré im Siegerinterview.

Eine dreiköpfige Fluchtgruppe bestimmte lange das Geschehen, hatte letztlich aber keine Siegchance. 55 km vor dem Ziel sorgten Tempoverschärfungen im Hauptfeld dafür, dass die Ausreißer frühzeitig gestellt wurden. Del Toro und sein UAE-Team fuhren in der Folge sehr aufmerksam, der Mexikaner schloss Lücken teils sogar in Eigenregie. Auf dem hügeligen Schlusskurs zog Barré aber mit seinem Landsmann Paul Magnier davon, schüttelte den Top-Sprinter dann ab und raste zum Erfolg.