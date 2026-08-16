Hamburger Cyclassics: Magnier gewinnt - Uhlig Fünfter

SID 16.08.2026 • 16:37 Uhr Nach 205,3 km setzt sich der Franzose bei der 29. Ausgabe durch.

Der französische Radprofi Paul Magnier hat die 29. Ausgabe der Hamburger Cyclassics gewonnen. Der 22-Jährige vom Team Soudal Quick-Step setzte sich am Sonntagnachmittag in der Hansestadt nach 205,3 km im Zielsprint vor Mike Teunissen (Niederlande/XDS Astana Team) und Laurence Pithie (Neuseeland/Red Bull-Bora-hansgrohe) durch. Bester Deutscher war der Regensburger Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech), der als starker Fünfter nur knapp das Podest verpasste.

Vor Beginn des Rennens wurde zunächst mit einer Schweigeminute des tragisch verunglückten Finlay Tarling gedacht. Der Brite war am Freitag im Rahmen der Portugal-Rundfahrt nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Fahrzeug gestorben. Tarling wurde nur 19 Jahre alt. An der Spitze setzte sich dann eine sechsköpfige Ausreißergruppe ab, mit Jonas Rutsch und Niklas Behrens gehörten zwei Lokalmatadoren dazu.

Zwischenzeitlich lag die Gruppe über vier Minuten vor dem Hauptfeld. Nach der fünften und letzten Überfahrung des nur 700 Meter langen, aber bis zu 16 Prozent steilen Wasebergs in Blankenese war die Lücke gut 15 km vor dem Ziel an der Mönckebergstraße aber geschlossen.