Hamburger Cyclassics: Sprintersieg oder Ausreißercoup

SID 15.08.2026 • 06:22 Uhr Das Eintagesrennen in der Hansestadt verspricht am Sonntag viel Spannung und ein hochwertiges Fahrerfeld.

Jede Menge große Namen, fünf Überfahrungen des giftigen Wasebergs und 205,3 km Radsport-Spektakel: Die 29. Ausgabe der Hamburger Cyclassics am Sonntag (ab 13.45 Uhr) wirft ihre Schatten voraus und verspricht einen spannenden Kampf zwischen Topsprintern und mutigen Ausreißern.

Jonathan Milan (Italien), Olav Kooij, Dylan Groenewegen (beide Niederlande), Paul Magnier (Frankreich) und Biniam Girmay (Eritrea): Sie alle gehören zu den besten Sprintern der Welt – und sie alle haben für das WorldTour-Rennen in der Hansestadt gemeldet und gehen in Buxtehude im Landkreis Stade an den Start.

Hamburger Cyclassics: Große Namen am Start

Auch der diesjährige Tour-Gesamtdritte Isaac del Toro aus Mexiko hat sein Kommen angekündigt, obwohl ihm das weitgehend flache Terrain nicht allzu sehr liegt. Die deutschen Hoffnungsträger heißen unter anderem Phil Bauhaus, der bei der Tour de France aber zuletzt seiner Bestform in den Massensprints hinterherfuhr, und John Degenkolb.

Entscheidend dürfte auch in diesem Jahr sein, wie gut die sprintstarken Fahrer über den nur 700 Meter langen, aber bis zu 16 Prozent steilen Waseberg in Blankenese kommen, die letzte Überfahrung wartet gut 15 km vor dem Ziel an der Mönckebergstraße. Wie im Vorjahr stellt die Überquerung der Köhlbrandbrücke über der Elbe ein weiteres Highlight des Rennens dar.