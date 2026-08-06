Coup für UAE! Pogacar-Erbe schafft Klarheit

Erfreuliche Nachrichten für Tadej Pogacar: Der mexikanische Jungstar Isaac del Toro, wichtiger Helfer und potentieller Erbe des Radsport-Dominators, hat seinen Vertrag bei UAE Emirates-XRG vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der Tour-Dritte steht nun bis Ende 2031 beim Rennstall aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag.
Pogacar-Erbe schafft Klarheit
Del Toros ursprünglicher Kontrakt war noch bis 2029 datiert. Der 22-Jährige, vor Platz drei hinter seinem Kapitän Pogacar und Remco Evenepoel bei der Tour de France im Vorjahr bereits Zweiter beim Giro d’Italia, gehört zu den größten Talenten seiner Generation.
Im starken UAE-Team soll er hinter dem slowenischen Weltmeister weiter zu dessen Nachfolger aufgebaut werden.
Seixas-Gerüchte damit wohl vom Tisch
Pogacar selbst besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2030. Eine Verpflichtung des französischen Hoffnungsträgers Paul Seixas dürfte damit vom Tisch sein. Medienberichten zufolge soll der Rennstall einen Transfer des 19-Jährigen, der hinter del Toro bei seinem Tour-Debüt Rang vier belegte, in Betracht gezogen haben.
„In diesem Team fühle ich mich wie zu Hause“, sagte del Toro, der im jungen Alter bereits vier Rundfahrt und zuletzt auch in Frankreich eine Etappe gewonnen hat: „Wir teilen denselben Ehrgeiz, dieselbe Leidenschaft für den Rennsport und denselben Wunsch, immer besser zu werden. Der langfristige Vertrag gibt mir viel Selbstvertrauen, denn ich weiß, dass ich für meine Zukunft am richtigen Ort bin.“