Nach Sieg bei "Pogi Challenge": Deutscher Arzt hat Angebote

SID 06.08.2026 • 05:40 Uhr Frederik Niessen hat den Radsport-Dominator besiegt - seitdem hat sich das Leben des Berliner Arztes komplett verändert.

Der Berliner Radsport-Amateur und Assistenzarzt Frederik Niessen hat nach seinem „Sieg“ über den fünfmaligen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar die Aufmerksamkeit von Unternehmen und Profi-Radteams auf sich gezogen.

„Es ist der pure Wahnsinn. Plötzlich fragen Firmen bei mir an, ob sie mir Sportsachen schenken können. Tatsächlich wurde auch schon das Wort Profivertrag in den Mund genommen“, sagte der 31-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Er wolle „jetzt keine Namen nennen. Aber ja, ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen. Noch ist nichts in trockenen Tüchern“, führte der Internist aus. Sein Leben jedenfalls hat sich durch den ersten Platz bei der sogenannten „Pogi Challenge“ am vergangenen Sonntag in Slowenien komplett gedreht. Und ja, „den Arztkittel temporär an den Nagel zu hängen, ist eigentlich schon lange mein Ziel“.

Deutscher Amateur verpasste beinahe den Start

Eine Woche nach seinem souveränen Tour-Erfolg hatte sich Pogacar (27) in der Heimat einem Rennen gegen gut 1200 Amateure gestellt, wie bereits in den vergangenen Jahren. Diese erhielten sieben Minuten Vorsprung, um den 15 km langen Anstieg zum Hausberg Pogacars in Komenda mit 1177 Höhenmetern schneller als der Weltmeister zu erklimmen.

In diesem Jahr waren gar sieben Starter schneller als Pogacar – der unten am Berg im Stau steckte, aber bei der Netto-Zeit immer noch drei Minuten schneller war als Niessen.