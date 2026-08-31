Radsport-Superstar Tadej Pogacar ist nach seinem schweren Unfall erfolgreich operiert worden. Bei dem Eingriff sei das gebrochene linke Schlüsselbein gerichtet worden, teilte Adrian Rotunno, medizinischer Direktor beim UAE Team Emirates-XRG, mit. „Die Operation ist erfolgreich verlaufen, und er wird noch einige Tage zur postoperativen Beobachtung im Krankenhaus bleiben.“
Pogacar erfolgreich operiert
Wie lange der Slowene ausfällt, ist offen. Ebenso, ob Pogacar an der WM Ende September in Montreal oder der EM in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana teilnehmen kann.
Schwere Verletzung sorgt für Pogacar-Novum
Pogacar war am Samstag als Führender der Gesamtwertung auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt gestürzt und hatte einen Bruch des linken Schlüsselbeins, einen Halswirbelbruch sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. Damit konnte der fünfmalige Tour-de-France-Champion erstmals in seiner Karriere eine große Rundfahrt nicht beenden.
„Sobald er bereit ist, wird Tadej nach Hause reisen, um seine Genesung und Rehabilitation unter der Aufsicht des medizinischen Personals des Teams zu beginnen“, sagte Rotunno: „Wir werden seinen Fortschritt während des gesamten Erholungsprozesses engmaschig überwachen.“
In der Nacht zu Sonntag war Pogacar vom Krankenhaus Francesc de Borja in Gandia nach Barcelona verlegt worden, der Zeitpunkt für die nötige Operation am Schlüsselbein stand dort noch nicht fest – wegen der erlittenen Gehirnerschütterung. Vor dem am Montag erfolgten Eingriff habe er die Freigabe erhalten, hieß es in der Mitteilung des Teams.