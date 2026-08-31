Pogacar erfolgreich operiert

SID 31.08.2026 • 21:42 Uhr "Er wird noch einige Tage zur postoperativen Beobachtung im Krankenhaus bleiben", sagte Team-Mediziner Adrian Rotunno.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar ist nach seinem schweren Unfall erfolgreich operiert worden. Bei dem Eingriff sei das gebrochene linke Schlüsselbein gerichtet worden, teilte Adrian Rotunno, medizinischer Direktor beim UAE Team Emirates-XRG, mit. „Die Operation ist erfolgreich verlaufen, und er wird noch einige Tage zur postoperativen Beobachtung im Krankenhaus bleiben.“

Wie lange der Slowene ausfällt, ist offen. Ebenso, ob Pogacar an der WM Ende September in Montreal oder der EM in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana teilnehmen kann.

Schwere Verletzung sorgt für Pogacar-Novum

Pogacar war am Samstag als Führender der Gesamtwertung auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt gestürzt und hatte einen Bruch des linken Schlüsselbeins, einen Halswirbelbruch sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. Damit konnte der fünfmalige Tour-de-France-Champion erstmals in seiner Karriere eine große Rundfahrt nicht beenden.

„Sobald er bereit ist, wird Tadej nach Hause reisen, um seine Genesung und Rehabilitation unter der Aufsicht des medizinischen Personals des Teams zu beginnen“, sagte Rotunno: „Wir werden seinen Fortschritt während des gesamten Erholungsprozesses engmaschig überwachen.“