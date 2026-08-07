Brenner schrammt bei Polen-Rundfahrt am Sieg vorbei

SID 07.08.2026 • 17:12 Uhr Der 23-jährige Marco Brenner aus Augsburg landet bei der Polen-Rundfahrt knapp hinter dem Schweizer Jan Christen.

Radprofi Marco Brenner (23) vom Team Tudor Pro Cycling hat auf der fünften Etappe der Polen-Rundfahrt nur knapp den Tagessieg verpasst.

Der Augsburger musste sich am Ende der 218,5 km langen Strecke von Oppeln bis Kocierz als Zweiter lediglich dem Schweizer Jan Christen (UAE Emirates-XRG) geschlagen geben.

Polen-Rundfahrt: Deutscher mit Podestplatz

Für Brenner, der auf der vierten Etappe am Donnerstag mit Rang vier noch knapp am Treppchen vorbeigefahren war, ist es die erste Podestplatzierung in diesem Jahr.

In der Gesamtwertung liegt der frühere deutsche Meister mit einem Rückstand von 15 Sekunden weiterhin hinter dem Niederländer Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) und dem Italiener Christian Scaroni (Astana) auf Platz drei.